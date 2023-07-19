葉倫:美經濟將躲過衰退

美國財長葉倫18日接受彭博專訪時說美國將躲過衰退。(歐新社)

美國財長葉倫 18日接受彭博專訪時說，在二手車價格下降、供應鏈 問題緩解等一系列造成通膨趨緩的因素中，持續降溫、還算穩定的就業 市場發揮了關鍵的作用。她談到中國大陸經濟成長放緩可能波及其他國家時，也強調美國將躲過衰退。

葉倫說：「部分美國企業的徵才需求熱度已消退，就業市場持續降溫，但未帶來造成任何實質的困擾。」除了就業市場的變化，她也說住房成本和車價可能是持續壓低成本壓力的因素，甚至還包括企業利潤率。但她也呼籲，光是美國6月消費者物價指數（CPI）年比增幅放緩，還不能過度樂觀。

通膨走勢改善已促使經濟學家和投資人重新評估衰退風險。高盛集團17日將美國經濟步入衰退的機率，從之前預估的25%調降至20%。連去年底開始看壞市場的摩根大通分析師克蘭諾維奇都說，通往軟著陸的道路稍微變寬了。

美國6月CPI年升幅3%、月升幅0.2%，均低於市場預期；上月CPI年升幅降至逾兩年新低，顯示通膨壓力逐漸緩和。

葉倫警告說，不宜過度解讀上月CPI，強調這不過是單月數據。但她在上月核心CPI看到亮點，尤其是住房方面，住房成本的貢獻減少了。

我們有充分理由相信，這個情勢將持續下去，並且進一步下降。這是影響核心通膨的關鍵因素」。