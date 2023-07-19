那指調降權重 微軟輝達最多

那斯達克 100指數將在24日進行「特殊權重調整」，預測大型股的實際權重變化仍然十分棘手，因為它們的市值每天都會發生變化。

高盛 發表報告指出，以7月3日爲參考日期，並以17日的預估數據來計算可能的調整幅度，得出科技「豪勇七蛟龍」的總權重將從55.1%降至43.7%。

預計微軟 和輝達調降幅度最大，分別下降約3個百分點至9.8%和4.3%。蘋果將重新奪回榜首，降幅相對較小，不到1個百分點，至11.5%。

這7支大型股被削減的權重將被分散到其他成份股，其中受益最大的是博通、Adobe、百事公司和好市多。

根據市值再平衡規則，那指100成分股中，單一成分股權重不能超過24%；同時單一權重超過4.5%的成份股加總在一起的權重不能超過48%，否則將被調降至40%。

目前觸發權重調整機制的是後一條。截至7月3日，那指100有6支個股每支占比都超過4.5%，合計權重達51%。

Meta是7支大型股中唯一權重占比在4.5%以下，但分析師指出，最終Meta也難以倖免被調降，因為如果其他6支個股的權重被削減，並重新分配給其他成份股，Meta的權重可能就會上升到需要調降的程度。

在權重調整後會有什麼樣的影響，高盛認為，可能並沒有邏輯上顯示的那麼大。

雖然指數權重變化會使得被動指數型基金進行相應的部位調整，從而造成一些動盪，但由於自那斯達克交易所7月10日宣布「特殊權重調整」以來，所有影響都是已知或可以猜測的，因此很難說影響有多大。

歷史顯示結果將是平靜的。那指100前一次特別權重調整是在2011年，當時蘋果所占權重已經上升到令人不安的20%。結果雖然蘋果很大一部分權重被重新分配給了微軟，但蘋果股價沒有受到任何影響，以至於這種調整很容易被忘記。