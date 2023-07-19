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道指連7日上漲 逾2年最長走勢

財經新聞組／綜合報導

交易員消化了優於預期的企業獲利，道瓊工業平均指數走高。

道指上漲366.58點或1.06%收3萬4951.93點。那斯達克綜合指數上漲108.69點或0.76%收1萬4353.64 點；史坦普500指數上漲32.19點或0.71%收4554.98點。道指連續第7個交易日上漲，為2021年3月以來最長的連續上漲走勢。

由於利率上升，美國商銀第2季獲利優於預期。紐約梅隆銀行的獲利也超出預期。兩家銀行均上漲超過4%。

受財富管理業務創紀錄收入的推動，摩根史坦利上漲6.45%，營收和調整後每股獲利上漲。由於第2季業績喜憂參半，PNC Financial上漲2.51%。

總體而言，財報季至今開局強勁。FactSet數據顯示，在已報告的史指成份股中，84%超出獲利預期。

與此同時，投資人似乎正在擺脫商務部18日公布的軟數據。6月預售零售額環比成長0.2%，而《道瓊》調查的經濟學家預測成長0.5%。

SPDR區域銀行ETF(KRE)創一個多月以來的最佳交易日，並且是3月以來股價最高的交易日。該ETF上漲4.22%，創6月6日以來的最佳單日表現，當時漲幅略低於5%。該ETF收報45.73元，為3月初以來最昂貴的價格，當時投資人因銀行危機而變得不安。

投資 道瓊 那斯達克

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