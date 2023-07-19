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大摩淨利減13% 3年多來新低

財經新聞組／綜合報導

華爾街投行摩根史坦利上季獲利下降，主因全球交易和交易放緩。

當季淨利為22億元，較去年同期下降13%，為3年多來的最低水平。營收135億元，比去年同期成長2%。

CEO戈爾曼(James Gorman)表示：「公司在充滿挑戰的市場環境中取得堅實的業績。」他已宣布將在明年辭職；該公司尚未指定繼任者。

交易收入為42.6億元，略遜於分析師預期。股票交易和固定收益收入同比下降22%，環比下降超過19%。

投資銀行業務收入與去年同期持平，較第1季有所下降。

摩根史坦利規模龐大的財富管理業務彌補了部分不足。該部門的收入比一年前成長16%，達到67億元。

戈爾曼補充道：「本季以宏觀經濟不確定性和客戶活動低迷開始，但以更具建設性的基調結束。」「我們對在各種市場環境中發展的能力充滿信心，同時保持強勁的資本部位。」

摩根史坦利是幾家大銀行中最新一家報告投資銀行和交易業務放緩的銀行。花旗集團和摩根大通的這些業務收入在上季也出現下降，但美國商銀卻呈上升。

繼2021年的榮景之後，全球交易活動於去年開始放緩，導致華爾街各公司削減獎金和員工。這種情況延續到2023年。根據Dealogic數據，今年第2季全球投資銀行業務收入同比下降52%。

自2022年底以來，花旗集團、摩根史坦利、高盛和其他擁有大型投資銀行和交易部門的公司已經或宣布裁員約1.2萬人。

部分觀察家仍然預測未來會出現曙光，理由是第2季宣布的併購交易有所增加，這可能意味著2023年下半年的情況會有所改善。

摩根大通財務長巴納姆(Jeremy Barnum)上周表示，6月投資銀行業務優於預期，但警告分析師將其視為趨勢「還為時過早」，「等著瞧，對整體資本市場來說，7月應該是下半年的一個良好指標。」

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