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機師短缺 國會擬立法緩解

財經新聞組／綜合報導
國會將立法解決航空機師短缺的問題。（路透）
國會將立法解決航空機師短缺的問題。（路透）

面對另一個可能出現大規模旅遊延誤的夏季，國會將於本周開始辯論如何緩解機師長期短缺的問題。

自新冠疫情以來，航空業一直苦於機師不足，而持續存在的問題是今年夏天旅遊問題的一個關鍵利空因素。專家表示，隨著天氣日益擾亂飛行計畫以及旅遊達到疫情前水平，航空公司和美國聯邦航空局(FAA)根本沒有足夠的餘力來做出反應。

即將到來的國會辯論重點是必須在秋天之前通過立法，重新授權FAA。一份長達841頁的法案將於19日開始提交眾議院審議。

眾議院航空小組委員會於4月就這些問題舉行聽證會，地區航空公司協會專家布萊克(Faye Malarkey Black)為這種「毀滅性」的短缺問題出席作證時指出，這種短缺在小型航空公司中最為嚴重，「幾十年來，由於無法建立永續的新機師來源，這種短缺現象一直在加劇。」

大多數人都認為，由於缺乏機師培訓管道，今年航空系統備受影響。但對於如何應對這個問題存在分歧。

目前的規定要求商業航空公司機師必須完成至少1500小時的飛行時間。

交通和基礎設施委員會主席格雷夫斯(Sam Graves)4月時指出，培訓過程通常只有250個小時，有意成為商業機師的學員再自行補足飛行時數。

減少這個問題的一個具爭議想法是改變規則並允許將飛行模擬器訓練計入飛行時數。但這個想法在參議院可能不會被採納，擔心這可能會危及飛安。這個想法也遭到一些業內人士的反對。

議員們也提出一項替代提案，將機師的退休年齡從65歲提高到67歲。但這個想法也遭到批評，質疑該想法的有效性，因為國際飛行法規仍然規定機師必須在65歲退休。

本周的辯論投票可能持續到秋季。國會面臨的最後期限是9月30日，屆時授權FAA的現行法律將到期。

疫情 退休 眾議院

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