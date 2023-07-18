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匯市高喊：美元多頭走勢終於反轉

編譯任中原／綜合外電
許多投資機構及策略專家表示，美元升勢的反轉點終於來臨。（路透）
許多投資機構及策略專家表示，美元升勢的反轉點終於來臨。（路透）

上周美元重貶，彭博美元指數下跌2%，貶幅是去年11月以來之最，令許多投資機構及策略專家表示，美元升勢的反轉點終於來臨。果真如此，將對全球經濟及金融市場造成廣泛的影響。

由於美國一再出現通膨降溫信號，令投資人押注聯準會（Fed）很快就會停止升息，導致美元在一年多來水準附近擺盪。美元空頭看得更遠，表示Fed終將降息，市場普遍認為時間將落在2024年。

南非標準銀行G-10策略主管巴羅在報告中指出，「我們認為美元將進入多元的貶值走勢，一部分是因為Fed的緊縮周期將轉為放鬆周期，因此即使其他央行也降息，美元仍將被拉下馬」。

如果美元長期走貶，影響不言可喻，將有助於使開發中國家的進口物價下跌，緩和通膨壓力；也將使日圓等貨幣回升，看貶日圓的操作策略為之顛覆；更廣泛來看，美元疲軟將促進美國企業出口，而歐洲、亞洲企業將承受壓力；再者，美元貶值對石油、黃金等以美元計價的原料商品有利。

許多投資機構近月來一直在等待美元走貶，並看好日圓及新興貨幣。法國巴黎銀行基金經理人瓦沙洛表示，「接下來最可能的路徑是美元在未來數月仍然疲軟」；他看好澳元、紐元及挪威克朗。

之前投資人曾經多次賭Fed即將降息，結果都燒到手；例如今年初時美元一度出現走貶信號，但因經濟數據堅韌，使Fed繼續升息，美元因而維持強勢。對美元空頭而言，這是最大的威脅，尤其是Fed本月還可能進一步升息。

景順資產管理公司經理人泰勒表示，她並不準備減碼美元部位，因為還不確定Fed對抗通膨之役已經結束，而且美元與其他貨幣的實質殖利率差距仍大。

高盛集團認為美國經濟堅韌，因此預料美元貶幅可能比之前的周期要小。但如果Fed宣示通膨之戰已經結束，而歐洲央行不得不繼續升息，則美元的支撐力道可能瓦解，「可能導致美元貶值更多的最大風險因素，在於美國與其他國家之間的通膨差異」。高盛預測2024年歐元將從目前的1.12美元升到1.15美元，日圓將從現在的139日圓升到125日圓。

東方匯理外匯策略主管烏帕夏雅表示，「從價值面看，美元仍然嚴重高估，預料市場將開始進行矯正」。他指出，美國的貿易與預算雙赤字，是美元的結構性逆風，「如果美國能造就軟著陸，則是最能使美元走貶的情況」。

投資 升息 降息

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