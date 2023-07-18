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美國頁岩油產量看減 花旗估布蘭特今夏上看88美元

編譯簡國帆／綜合外電
美國頁岩油與天然氣產量將下滑，可能加劇全球油市供應緊俏。（路透）
美國頁岩油與天然氣產量將下滑，可能加劇全球油市供應緊俏。（路透）

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）持續減產之際，美國頁岩油與天然氣產量將下滑，可能加劇全球油市供應緊俏。此外，花旗大宗商品團隊預估，布蘭特原油今年夏季可能急漲至每桶88美元。

美國能源資訊局（EIA）17日發布鑽探生產閱報指出，美國幾個大型頁岩盆地的原油產量8月將減少至每日940萬桶，低於7月創紀錄的942萬桶，為去年12月來首度下滑。

在最大的頁岩油盆地中，西德州二疊紀盆地（Permian Basin）和新墨西哥州8月產量預估將降至每日576萬桶，為4月來最少。

美國產油量減少，是因為未上市生產商在新冠疫情消退後，迅速擴增鑽探平台，但品質最佳的現有油井已幾乎耗盡，因而被迫減速。同時，規模較大的公開上市同業仍未調整鑽探計畫，坐擁龐大優質、未鑽探的頁岩油蘊藏。頭銀TD Cowen分析師戴克爾鮑姆指出，美國石油與天然氣鑽探平台數量已降至670口，低於今年初的約800口，未上市鑽探業者占了約七成的減幅。

Element石油公司執行長說，該公司損益平衡點已提高5~10美元，達到每桶55~60美元，部分惟因是鋼管等原料成本居高不下，約比18個月前漲了40%。

另一方面，花旗大宗商品團隊17日發布厚175頁的最新分析報告，預估布蘭特原油今年夏季可能急漲至每桶88美元，今年稍後與明年才會因多種壓力而回落。

MarketWatch報導，花旗在今年第3季的大宗商品分析報告中，提到每桶88美元好幾次，遠高於布蘭特原油目前的每桶78~79美元，這個價位相當於會大漲超過10%。花旗維持布蘭特原油第3季均價預估為每桶83美元不便。

花旗形容布蘭特油價正「戰術看多」，認為本季的石油供應缺口可能暴增每日50萬桶，達到每日150萬桶，導致全球庫存天數降至57.6天，為18個月最少。除了OPEC+減產，花旗認為今年夏季油市有諸多其他風險。大量分析都顯示颶風可能衝擊墨西哥灣產量，3級以上颶風可能對「全球（供需）平衡造成重大影響」。

不過，花旗分析師認為今年夏季的供應緊俏，將導致冬季行情「疲軟」，庫存本季可能減少1.3億桶，但第4季可能開始再度累積。簡言之，布蘭特油價今夏可能上看每桶88美元，但稍後將回落至70美元區間的低點，明年下半年可能再下探至60美元區間。

更廣泛而言，花旗團隊上修今年的需求成長預估至每日180萬桶，高於原估的每日160萬桶，明年需求成長預估也調高每日10萬桶，但供應的不確定性較高。

石油 新墨西哥州 油價

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