特斯拉營收將大增 獲利重創

特斯拉利用降價提振銷量的作法，可望推動上季營收創下最近5季以來最強勁的成長，但同時也將同期的獲利率壓至3年來新低。由馬斯克(Elon Musk)領導的電動車製造商自去年年底以來發起一連串價格戰，以刺激需求並平息來自福特汽車等傳統汽車製造商和比亞迪等中國對手的競爭。

貝萊德提供散戶代理投票 權

全球頂級資產管理公司貝萊德表示將為其最大的ETF美國散戶投資人提供代理投票選擇，藉以平息對該公司如何看待環境、社會和治理(ESG)問題的批評。該公司宣布持有iShares Core S&P 500 ETF約半數的散戶投資人將可針對一系列政策進行選擇，以確定該ETF在企業股東大會上的投票。

成本降低 福特電動皮卡降價

福特汽車調降其電動F-150 Lightning皮卡價格，聲稱其提高產量和降低電池礦物成本的努力已獲得回報。部分最便宜版本的Lighting價格將下降近1萬元。全系列版本售價、包括頂級白金版，將比3月設定的水平至少下降6000元。

印度 5年內占蘋果營收15%

摩根史坦利分析師在最新報告中表示，考量蘋果對印度的投資和看好當地經濟前景，印度可能成為蘋果公司未來5年營收15%和安裝量20%的主要成長推動力；未來10年營收將成長至400億元，相當於蘋果推出新產品。該報告還將蘋果最新目標價從190元上修至220元，最樂觀上看270元。

Fisker為印度生產電動SUV

新創電動車公司Fisker表示，將為印度市場生產100輛限量版電動運動型多用途車(SUV)，預計第4季開始交車。該公司9月時曾表示，將於2023年7月開始在印度銷售Ocean電動SUV，並在幾年內開始在當地生產。現在預計9月底前完成這款名為Fisker Ocean Extreme Vigyan的印度SUV的最終檢查。

葉倫：通膨降低 美不會衰退

美國財長葉倫表示，美國在降低通膨方面取得良好進展，預計美國經濟不會陷入衰退。她在20國集團財長會議期間在印度接受《彭博》採訪時表示，中國經濟成長放緩可能會波及其他經濟體，但美國經濟正走在降低通膨的「良好道路上」，而勞動市場依然強勁 。