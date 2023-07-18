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媒體業前景差 短期內難改變

財經新聞組／綜合報導

傳統電視正在消失；廣告收入疲軟；串流媒體不賺錢。在演員和編劇工會展開漫長而痛苦的罷工後，好萊塢實際上已經關閉。

隨著媒體業的財報季本周拉開序幕，所有這些動盪都將成為投資人關注的焦點。19日公布財報的Netflix首當其衝。

與傳統媒體巨頭相比，Netflix憑藉新的廣告模式並推動停止密碼共享，看來處於業界最佳狀態。上周合約延長至2026年的迪士尼CEO艾格(Bob Iger)表示，他需要在這個職位待上更多時間來應對面前的挑戰。排在首位的挑戰就是迪士尼電視網絡面臨的競爭，因為這部分業務的狀況似乎比艾格想像的更糟糕。他說，「它們可能不會是迪士尼的核心。」

SVB MoffettNathanson分析師納桑森(Michael Nathanson)表示，「我認為艾格的言論是對該季的警告。我認為他們對這一行非常擔憂。」

他指出，雖然軟性廣告市場最近幾季一直給該產業帶來壓力，但Netflix和Disney+最近推出費用更便宜的廣告版訂閱方案選項可能會成為一個亮點，因為它是該產業本季為數不多的成長和關注焦點之一。

Netflix將在19日收盤後公布財報。華爾街將渴望聽到有關在美國推出密碼共享打擊行動以及新推出的廣告版選項的更多細節。該公司股價在2022年出現10年來首次用戶流失後進行了大幅修正；今年以來上漲近50%。

在艾格表示傳統電視「可能不是公司核心」後，投資人的焦點還將放在派拉蒙全球(Paramount Global)、康卡斯特(Comcast Corp)和華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery)等傳統媒體公司上；這些企業都擁有重要的付費電視網路投資組合，同時也正面臨著出售在內的各種選項。這些企業和迪士尼將在未來幾周公布財報。（財經新聞組）

迪士尼 Netflix 投資

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