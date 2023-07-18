道指連漲六天 收創今年新高

美股走高，華爾街 等待一些全球大型企業的上季財報。

道瓊工業平均指數上漲76.32點或0.22%收3萬4585.35點，為2023年最高收盤水平。史坦普500指數上漲17.37點或0.39%收4522.79點。那斯達克綜合指數上漲131.24點或0.93%收1萬4244.95點。

科技巨頭蘋果上漲1.73%，特斯拉 上漲3.2%。摩根大通上漲2.41%。

本周美國商銀、摩根史坦利和高盛等大型金融機構發布財報。其他個股包括聯合航空、拉斯維加斯金沙集團以及科技巨頭特斯拉和Netflix也陸續公布財報。

華爾街預計財報季將會十分低迷，獲利也會下降。FactSet的數據顯示，史指獲利將較一年前下降超過7%。

本周Fed還將迎來7月政策會議之前的「緘默期」。根據芝商所(CME Group)的FedWatch工具，交易員預計Fed在6月暫停升息 後，本月底升息的可能性約為97%。

股市上周表現精彩，道指上漲2.3%，創3月以來的最佳單周漲幅。史指和那指分別上漲2.4%和3.3%。

可可正讓巧克力狂們感受到痛苦。今年以來至14日，美國可可期貨上漲近29%，在能源、基本金屬、貴金屬和食品等所有商品中，表現僅次於橙汁期貨的漲幅33.5%。可可價格在6月達到7年來新高。