我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球頭獎史上第三高 華洋民眾試手氣

阿茲海默症現曙光 禮來抗體新藥證實延緩認知衰退病程

道指連漲六天 收創今年新高

財經新聞組／綜合報導

美股走高，華爾街等待一些全球大型企業的上季財報。

道瓊工業平均指數上漲76.32點或0.22%收3萬4585.35點，為2023年最高收盤水平。史坦普500指數上漲17.37點或0.39%收4522.79點。那斯達克綜合指數上漲131.24點或0.93%收1萬4244.95點。

科技巨頭蘋果上漲1.73%，特斯拉上漲3.2%。摩根大通上漲2.41%。

本周美國商銀、摩根史坦利和高盛等大型金融機構發布財報。其他個股包括聯合航空、拉斯維加斯金沙集團以及科技巨頭特斯拉和Netflix也陸續公布財報。

華爾街預計財報季將會十分低迷，獲利也會下降。FactSet的數據顯示，史指獲利將較一年前下降超過7%。

本周Fed還將迎來7月政策會議之前的「緘默期」。根據芝商所(CME Group)的FedWatch工具，交易員預計Fed在6月暫停升息後，本月底升息的可能性約為97%。

股市上周表現精彩，道指上漲2.3%，創3月以來的最佳單周漲幅。史指和那指分別上漲2.4%和3.3%。

可可正讓巧克力狂們感受到痛苦。今年以來至14日，美國可可期貨上漲近29%，在能源、基本金屬、貴金屬和食品等所有商品中，表現僅次於橙汁期貨的漲幅33.5%。可可價格在6月達到7年來新高。

特斯拉 華爾街 升息

上一則

萬豪聯手米高梅 達成會員合作協議

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

美股早盤漲跌互見 台積ADR摔1.7%

美股早盤漲跌互見 台積ADR摔1.7%
完成首輛電動皮卡Cybertruck生產 特斯拉發表會2天內收近15萬份預購訂單

完成首輛電動皮卡Cybertruck生產 特斯拉發表會2天內收近15萬份預購訂單
史坦普500指數獲利展望好轉 未來一年漲勢有撐？

史坦普500指數獲利展望好轉 未來一年漲勢有撐？
終於等到了 特斯拉開始生產Cybertruck 進度遲兩年

終於等到了 特斯拉開始生產Cybertruck 進度遲兩年

熱門新聞

美元指數創去年11月來最大單周跌幅。（路透）

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

2023-07-16 21:17
中國今年上半年對美國的出口貿易額，將被墨西哥和加拿大超越，失去美國最大進口來源國的地位。 （路透）

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

2023-07-14 07:51
高盛集團預估，印度的經濟實力到2075年不只將超越日本與德國，甚至將取代美國，成為全球第二大經濟體。（路透）

美國將落到全球第3大經濟體？高盛稱「這時候」見分曉

2023-07-10 07:41
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德表示，聯準會（Fed）已大幅提高利率，如今美國通縮威脅近在眼前，將迫使Fed調整政策。（路透）

美通縮危機浮現 Fed將被迫調整利率 女股神示警：否則成為「恐怖秀」

2023-07-15 08:36
周杰倫概念股「巨星傳奇」一波三折終於在港交所上市。（圖：杰威爾音樂提供）

「巨星傳奇」上市 周杰倫媽媽葉惠美身價狂飆5400萬元

2023-07-14 01:17
低於3%的房貸利率是異常狀況。（美聯社）

房貸利率 重回3%機會渺茫

2023-07-12 13:53

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招
機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截

機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截