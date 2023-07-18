萬豪聯手米高梅 達成會員合作協議

萬豪酒店(Marriott)和米高梅度假村(MGM Resorts)都將賭注押在彼此最忠誠的會員身上，以提高雙方在拉斯維加斯大道(Las Vegas Strip)上的利潤 。

雙方17日宣布一項獨家長期授權協議，由萬豪旅享家(Marriott Bonvoy)融入米高梅系列(MGM Collection)。該計畫將於10月啟動，涵蓋米高梅旗下17家度假村，特別是Luxor和Mandalay Bay等拉斯維加斯大道上的酒店。

其運作方式如下：該計畫允許除了米高梅自家平台之外，也可以在萬豪平台上預訂米高梅住宿。每個獎勵會員都可以透過他們的帳戶兌換積分以在17家米高梅酒店住宿。

米高梅在其米高梅獎勵計畫(MGM Rewards)下擁有4000萬忠誠會員，而萬豪則在其旅享家(Bonvoy)品牌下擁有1.8億會員。會員積分被視為旅遊常客的貨幣，也是選擇住宿地點的決定性因素。萬豪和米高梅等專注於旅遊的企業，擅於利用獎勵系統提供各種激勵措施來推動新業務。

萬豪酒店還表示已與米高梅線上遊戲和體育合資企業BetMGM簽署會員行銷協議。根據該協議，萬豪會員將能夠透過某些BetMGM交易賺取積分並參與獨家賽事和體驗。

根據拉斯維加斯會議和遊客管理局(LVCVA)的最新數據，5月拉斯維加斯大道的遊客同比成長1.5%，達到350萬人次。遊客數量的改善來自會議業務的持續復甦。數據顯示，會議出席人數較上年增加16%，達到45萬3900人次。

麥格理分析師貝農(Chad Beynon)表示，「我們看好賭城 的進一步發展，認為未來幾年大型會議的回歸和強大的體育賽事，像是NCAA男子一級籃球錦標賽、一級方程式賽車(F1 )、NFL拉斯維加斯突襲者隊(Raiders)和NHL維加斯黃金衛士隊(Golden Knights)的比賽、2024年的超級杯等等，都應該可為拉斯維加斯大道博彩收入和非博彩收入提供一定程度的支持。」