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因應新規 銀行擬漲價或退出

財經新聞組／綜合報導
大型銀行預警更嚴格的資本要求將讓它們調高服務價格或退出業務。（路透）
大型銀行預警更嚴格的資本要求將讓它們調高服務價格或退出業務。（路透）

銀行業高階主管警告，迫在眉睫的高資本要求將提高金融產品的價格，並將這塊市場推向監管較少的行業。監管機構正在考慮提出新規則以緩衝任何潛在損失。

聯邦銀行監管機構將在未來幾周內提案要求銀行保留更多現金，以確保金融體系保持穩定。Fed負責監管的副主席巴爾(Michael Barr)本月表示，大型銀行需要持有更多儲備金以防範未知風險。

雖然詳細草案尚未公布，但銀行高管已就潛在缺陷發出警告。

摩根大通財務長巴納姆(Jeremy Barnum)在上周財報電話會議上表示：「更高的資本要求肯定會增加信貸成本，這對經濟不利。」

他表示，摩根大通可能會因此提高價格或放棄某些產品，以抵消更高的資本成本。

這項關鍵的最新規則將要求銀行針對某些交易持有更多資本。摩根大通主管還告訴投資人，該銀行可能不得不放棄與美國國債殖利率曲線聯動的衍生產品，因為它不再具有經濟性。

摩根大通主管表示，這些規定可能會對房屋貸款產生更重大的影響，「向屋主提供貸款變得更加困難」。

與此同時，銀行保持謹慎並開始保留資本，直到規則更加明確。

花旗集團CEO佛雷澤(Jane Fraser)在14日的財報後電話會議上表示：「新的資本要求存在很多不確定性，無論是其性質還是實施時間。」

富國銀行CEO沙夫(Charlie Scharf)在電話會議上告訴投資人，該行預計資本要求將攀升，並評估對股票回購的潛在影響。

華府遊說團體也反對更嚴格的規定。特別值得關注的領域是對非利息收入可能徵收資本費用，其中包括貸方對信用卡或投資銀行服務收取的費用。

高管們表示，如果監管機構對銀行施加更嚴格的限制，這些活動將轉向監管更寬鬆的金融中間商，黑石集團和阿波羅資產管理可能受益。最近幾天，兩家公司股價均大幅上漲。

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