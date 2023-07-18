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Fed升息收尾 長期美債有戲

編譯任中原、劉忠勇／綜合外電

由於美國升息周期接近尾聲，債市專家表示，依據歷史經驗，目前是累積長期美債的大好時機。

幾十年來，每當聯準會（Fed）剛完成最後一次升息後，10年期以上美國公債的表現都優於短期公債；在利率觸頂後的六個月內，長債的平均投資報酬率為10%。

關鍵在於能否確定Fed只會再升息一次，但目前投資人已經認為7月26日的會議就是最後一次。而且美國銀行（BofA）及摩根大通的訪調結果也指出，投資機構已經在提高長債部位。債市專家指出，歷次緊縮周期的經驗顯示，從最後一次升息到首次降息期間，長債殖利率通常會下降。

上周由於美國6月消費者物價指數（CPI）大幅下降，美債價格已出現3月以來最大漲幅；利率交換市場的部位情況顯示，投資人預期7月就是Fed最後一次升息的機率超過50%，而7月之後還會再升的機率為20%，且預料明年會降息的機率大幅提高。

短、中期美債殖利率下降最多。5年期殖利率下降近35基點，而30年期只下降13點，但長債價格對殖利率變動的敏感度強，因此價格漲幅更大。

彭博資訊的數據顯示，每當Fed最後一次降息之後的六個月內，10年期及更長期美債價格平均上漲10%，5~7年期公債平均上漲6.5%，3年期及以下公債的漲幅為3.7%。

貝萊德集團總裁卡皮托表示，「債券市場能夠賺錢的時刻終於來到」，這是「一代只有一次的機會」。

殖利率 升息 投資

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