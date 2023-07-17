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馬斯克：推特現金流仍為負值

編譯林奇賢／綜合外電
推特老闆馬斯克透露，推特現金流仍為負值。（路透）
推特老闆馬斯克透露，推特現金流仍為負值。（路透）

推特老闆馬斯克15日在推特透露，由於廣告收入下滑約50%、債務負擔沉重，推特現金流仍為負值，顯然他3月對於推特現金流6月能轉正的預估失準。馬斯克另外宣布，推特驗證帳戶每天可瀏覽的貼文數限制將提高50%。

身兼推特執行董事長和技術長的馬斯克，15日在回應其他用戶的推文時表示，「我們的現金流仍為負值，因為廣告營收下降約50%，還有沉重的債務負擔。現金流必須轉正，才能奢望其他事情」。

這則推文再次顯示，馬斯克去年10月收購推特以來，各項大張闊斧的削減成本措施，還不足以讓推特現金流轉正。

而且這也和他先前的說法形成鮮明對比。他4月接受BBC專訪時說，推特處於大致損益兩平的狀態，「幾乎所有」廣告客戶已回歸，推特現金流料將在下一季（第3季）之內轉正。他3月時更預估，推特現金流可於6月轉正。

馬斯克在裁減推特上千名員工，並刪減雲端服務的開銷後，曾說推特2023年非債務支出從45億美元減少到15億美元。但馬斯克當初以440億美元收購推特並私有化後，也承接了約130億美元的債務，每年光是利息就約達15億美元。

目前還不清楚馬斯克提到的廣告收入下滑50%，是指哪一段時間。他曾預測推特2023年營收為30億美元；相形下，推特2021年營收為51億美元。

市調業者Sensor Tower估計，在馬斯克完成收購推特前，該公司前十大廣告客戶去年9月和10月花費7,100萬美元投放廣告，而推特廣告客戶今年1~2月在推特的支出銳減89%至760萬美元。紐時則引述推特內部文件說，該公司從4月到5月第1周（合計五周）的美國廣告收入，較去年同期驟降59%。

此外，Meta推出的Threads，不到一周，用戶數就破億，使推特備感壓力。

在Threads推出的幾天前，推特對用戶每天能瀏覽的貼文數設限，馬上引起用戶反彈。推特一開始規定非驗證用戶一天只看600則，驗證用戶則是6,000則，隨後分別調高到1,000到10,000則。而推特最新的措施，意味著驗證過的用戶如今每天能瀏覽15,000則貼文。

為了鼓勵更多創作者用推特，推特近期開始對特定內容創作者實施廣告收入分潤。

推特 馬斯克 Threads

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