史坦普500指數獲利展望好轉 未來一年漲勢有撐？

華爾街股市策略師正陸續上修對史坦普500指數成分企業未來一年獲利預測。（路透）

華爾街 股市策略師上修對史坦普500 指數成分企業未來一年獲利預測的速度，正快於下修的步調，使一項追蹤分析師修正預估獲利的動能指標，擺脫去年11月低點，顯示美國企業未來一年的獲利展望改善。

彭博行業研究彙整的數據顯示，這項指標主要追蹤分析師對史坦普500指數成分企業未來12個月每股盈餘預期的修正值，向來被視為代表美企獲利展望的前瞻指標。該指標目前正接近正值，遠高於去年11月的負70%，可望支撐美股未來一年看漲的論據。

彭博股市策略師指出，該指標在去年11月落底，預示了企業獲利持續改善，事實上，在企業每股盈餘成長觸底的之後四季，史坦普500指數漲幅的中位數為5.1%，「這是企業獲利展望和股市走勢的好消息，因這項指標終於觸底的可能性極高。」「這代表更多企業的股票 正開始撥雲見日，而且該指標若最終轉為正值，將確定2024年前景會更好。」

市場預期史坦普500指數成分企業第2季獲利將連續第三季下滑，但剔除能源類股後，獲利成長其實正持續改善。隨著通膨和大宗商品價格回落，彭博分析師預估，除了能源業，其他類股獲利下半年將恢復成長。