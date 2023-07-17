馬斯克入主推特喧囂不斷 查克柏格Threads漁翁得利

多年來，馬斯克（見圖）和查克柏格的關係並不好。（路透資料照片）

去年初，由臉書(Facebook)改名的Meta公司執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)因內部文件引發各方強力抨擊而處境艱難，而且核心廣告事業因蘋果公司(Apple)隱私政策改變而備感壓力。

就在查克柏格焦頭爛額之際，科技業另一億萬富翁馬斯克 (Elon Musk)登場上演推特 (Twitter)收購大戲，掀起波瀾，立法人員、媒體、整個科技界的注意力馬上轉移到馬斯克身上。

馬斯克為深陷泥淖的查克柏格解套，沒想到，馬斯克成了老天送給查克柏格的禮物。

去年稍早，馬斯克對推特多所批評，而後幾乎快加入推特董事會，之後同意收購、而後心生退意，一連好幾個月百般刁難、隔空放話，鬥爭最終失敗。反覆喧囂、繞了一大圈後馬斯克還是收購推特，馬斯克主演的傳奇故事不斷躍登新聞焦點。

Meta推類似程式 空前勝利

馬斯克不斷出招、推特爭議不斷，社群媒體界其他對手看起來相對優秀，而且所有注意力集中到推特，Meta即使大幅裁員、股價下跌也沒有驚動輿論，悄然休養生息、坐收漁翁之利。

躲過鎂光燈的查克柏格7月初終於壓過馬斯克鋒頭，Meta推出和推特類似的應用程式Threads ，獲得空前勝利。

多年來查克柏格試圖藉由模仿功能吸引推特用戶，總是失敗，孰料推特鬧得沸沸揚揚，給了競爭對手機會，查克柏格再度放手一搏推出Threads，大獲成功； Meta曾有侵犯隱私、干預選舉的不良紀錄，Threads依舊跨出成功第一步。

Threads一舉成功似乎不得不歸功於馬斯克。馬斯克去年10月入主推特後出爾反爾、裁員、大肆改變政策，惹怒許多用戶、廣告商，對查克柏格來說再好不過。

Threads有些初期加入的用戶甚至發表評論說，他們迫切想加入一個由億萬富翁經營、飽受公眾強力抨擊的社群網路，只因為恨不得馬上離開另一個這樣的平台，一位用戶貼文稱，「真不可置信，我幾年前抵制臉書，但當我聽說有Threads便馬上加入。」人們須先加入Instagram才能使用Threads，另一用戶自稱從不使用查克柏克旗下的臉書或Instagram等任何平台，卻還是想辦法加入Threads。

查克柏克說，截至7月6日，Threads已有7000萬用戶註冊，短短不到兩天，用戶量便達推特的將近三分之一。

2人水火不容 馬斯克竟成貴人

馬斯克可說是查克柏格的貴人，但多年來，兩人關係並不好。

2018年，臉書發生「劍橋分析」醜聞(Cambridge Analytica scandal)，馬斯克隨後刪除特斯拉和SpaceX公司的臉書頁面，同年稍晚又刪除Instagram帳戶；最近，馬斯克稱 Instagram讓人沮喪，似暗示Meta是2021年1月6日美國國會大廈襲擊事件的同謀。

查克柏格也猛烈抨擊馬斯克，包括在SpaceX爆炸意外炸毀臉書使用的一顆衛星之後、以及2017年在臉書直播中批評他對人工智慧的立場。

但今年稍早，查克柏格竟讚揚馬斯克領導推特有方，認為推特更精簡，是好的轉變。

馬斯克在推特的一舉一動太過搶眼，似乎讓查克柏格、Meta以及其他科技公司躲過原本必須面對的批評。例如，Meta宣布分二回合裁員2萬多名員工，是歷來最大裁員，但藉由專業處理及優渥譴散費，Meta裁員計畫看來比推特大裁員負責任得多。

十億用戶商機 Threads占上風

馬斯克收購推特引發各方高度關注，對查克柏格和Meta來說，時機剛剛好。

Meta過去一年業績慘不忍賭，截至去年六月的季度收入首見衰退，之後兩季持續下降，此外，虛擬宇宙計畫投入數十億美元，2022年公司市值損失6000億餘美元。如今推出Threads，對Meta和查克柏格來說都是翻身機會。

查克柏格希望Threads最終有超過10億個用戶，遠超過馬斯克接掌前的推特2億3800萬用戶。

負責推出Threads的Instagram負責人摩塞里(Adam Mosseri )說，如果Threads能製作出很多人喜歡並持續使用的功能，確信可獲利，儘管Threads目前尚無廣告，最終也可補充Meta核心廣告業務。

對馬斯克來說，Threads搶走推特用戶將使他的440億美元收購案投資受損，天才聲譽和地位也動搖。

Threads一登場便成功，馬斯克眼紅，他的律師日前寫信給Meta，威脅要針對Threads應用程式控告Meta雇用推特前員工竊取商業機密。Meta否認。