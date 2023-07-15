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經濟軟著陸機率升高 專家分析：Fed升息應「再一次就搞定」

編譯任中原／綜合外電
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）。（路透）
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）。（路透）

安聯集團首席經濟顧問、財金專欄名作者伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）表示，美國經濟達成「軟著陸」的機率升高，Fed升息行動應該「再一次就搞定」。他並警告，若是想要快速達成2%通膨目標，將犯下一大政策錯誤。

伊爾艾朗表示，美國經濟可能減緩到剛好足以閃過衰退的可能性很強，因此沒有理由跟這種情節對著幹。

他說：「你現在不能阻擋經濟軟著陸的路，這種情節正在累積動能。截至本周我們看到的一切數據，包括消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）及銀行業績，都在說明軟著陸的情節」。

今年來，由於經濟數據持續展現強勢，尤其是勞動市場，因此衰退的說法已經被推延。美國6月CPI年升率降到3%，且PPI幾乎持平，顯示通膨已大幅降溫。伊爾艾朗表示：「我們確定處於良好的通膨展望。這種情況將持續到9月」。

伊爾艾朗並不認為衰退即將來到。他說，「我一直在（把衰退的可能性）向後推延，衰退並不會自動來臨」。不過他表示，如果聯準會（Fed）過度緊縮，則經濟就可能走下坡，而Fed的確有可能如此。

他說，「如果再度犯下政策錯誤，我們將走到（衰退）這一步。但經濟本身既強勁且熱絡」。他認為央行官員應再升息1碼，接著就完成緊縮。

他強調，如果Fed打算太快達成2%通膨目標，則將冒著需求萎縮至不健康的水準，並「打斷（軟著陸）進程」。

貝萊德集團全球債券投資長芮德（Rick Rieder）本周也提出類似主張；他表示，使通膨走向2%目標，可能對數百萬勞工造成痛苦，做出這種取捨「沒什麼道理」。

芮德表示：「利率要升到多少才能使失業率足以讓工資升幅減緩？完全不值得這樣做。為何只是為了必須（將通膨率）從2.7%降到2%，就要使數百萬民眾失去工作？」

升息 投資 央行

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