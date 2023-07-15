美通縮危機浮現 Fed將被迫調整利率 女股神示警：否則成為「恐怖秀」

有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德表示，聯準會（Fed）已大幅提高利率，如今美國通縮威脅近在眼前，將迫使Fed調整政策。（路透）

在華爾街 有「女股神」之稱的方舟投資（Ark Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）表示，聯準會（Fed）已大幅提高利率 ，如今美國通縮威脅近在眼前，將迫使Fed調整政策，否則美國將遭遇與先前通膨經歷相反的另一種「恐怖秀」。

伍德14日接受CNBC專訪時說，Fed已把政策利率提高了21倍，導致去年所有長期資產都慘遭屠殺、血流成河。她指出，被視為資金安全避風港的美國長期公債，2022年跌勢為1700年代以來最慘。連通常安全穩當的美國長債處境都這樣了，方舟基金的情況也就可想而知。.

現在，這位選股專家指出，市場開始眺望「升息的另一邊」（降息），通膨也正大幅滑落，一些通膨的領先指標正迅速降下來，「我們將看到通縮（deflation），在許多地方已經見到了」。

伍德預料，Fed勢必調整政策。她說：「Fed將不得不調整。我們將遭遇另一場恐怖秀，與我們剛經歷的那場完全相反。」意指接下來通縮勢力將抬頭，一反這兩年來通膨熾熱的情況。

這位基金經理人在新冠肺炎疫情 期間曾料到，庫存不足將導致供應鏈問題，進而引發通膨。但她坦承，俄羅斯侵略烏克蘭加劇通膨，出乎她所料。

她說：「我認為，未來歷史評斷我們經歷的這波通膨，會判定是因整個體系遭受巨大供應震撼而造成的結果。」

伍德指出，前美國財長桑默斯（Larry Summers）和另一位經濟學家、安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）曾拿1970年代的情況作類比，但她個人則認為，與1920年代前後的西班牙流感和第一次世界大戰相提並論，更為貼切。

伍德說：「當時仍是金本位（gold standard），所以當通膨竄升，貨幣供給就必定下降。」

她說，1920年6月通膨率升到24%，然後在1921年6月滑落到負15%；接下來，巨大的創新，包括電話、電力和汽車，引領世界進入「咆哮的20年代」（roaring 20s）。

伍德認為，現在這段時期與1920年代的相似度甚於1970年代，當然，仍待歷史做最後的評斷。