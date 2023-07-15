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特斯拉率大型股發布財報受矚目 專家指：美股已非單靠七雄

編譯劉忠勇／綜合外電
特斯拉將於周三盤後率「七雄」之先發布財報。（路透）
特斯拉將於周三盤後率「七雄」之先發布財報。（路透）

史坦普500指數周五徘徊於2022年4月來最高收盤水準，但一周來整體表現因通膨降溫已大有斬獲。投資人如今焦點回到財報，特斯拉（Tesla）在內大型成長股的業績尤其令人矚目。

摩根大通和花旗集團在內的大型銀行周五公布的業績展現經濟韌性，但業者警告美國經濟仍有可能出現衰退。史坦普500指數周五小跌0.1%，道瓊工業指數上漲約114點，漲幅0.3%。那斯達克綜合指數小跌0.2%。

道瓊工業指數和那斯達克綜合指數周線分別上漲2.3%和3.3%，均創下3月來最大單周漲幅。史坦普500指數本周上漲2.4%，11個類股本周全部走高。

費城半導體指數和台積電ADR周五也分別下跌1.2%和0.4%，但周線各大漲4.8%和4.9%。

本周數據顯示6月通膨降到逾兩年以來最低，帶動美股周三走高，市場看好聯準會（Fed）升息周期即將告一段落。周四另公布生產者物價上漲低於預期，美股繼續上漲。不過，密西根大學7月消費者信心指數升至近兩年高點，短期通膨預期也上揚，又讓投資人覺得還不是宣告戰勝通膨的時候。

近來博得「七雄」（Magnificent Seven）（輝達、Meta、特斯拉、亞馬遜、蘋果、微軟、Alphabet）稱號的七家大型股將陸續公布財報，也可能繼續左右美股接下來漲勢，其中特斯拉將於周三盤後率先發布財報。

美銀全球研究預估，這七家公司未來12個月平均獲利將成長19%，是史坦普500指數其他成份股的兩倍有餘。這些大型股也需要強勁的業績來證明目前高本益比的合理性。據美銀統計，這些公司本益比為40倍，而不包括這些公司的史坦普500指數成份股的本益比約為15倍。

可喜的是，如今美股漲勢已經不再單靠「七雄」拉抬。5月底以來，史坦普500指數中超過140檔股票漲抵一年來最高。史坦普500指數11大類股全面上漲，小型股也上漲。

F. L. Putnam 投資管理公司策略師及基金經理人哈森（Ellen Hazen）表示，她看好漲勢擴大到大型科技股以外股票，且將繼續支撐今年美股漲勢，她也為此趨勢開始布局。

史坦普500 美股 特斯拉

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