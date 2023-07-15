CMA延長6周審查動視收購案

英國競爭與市場管理局(CMA)將對微軟收購電子遊戲發行商動視暴雪的審查期限延長6 周，以有更多時間審查兩方提出的提案，解決其暫停阻止該交易的活動後的擔憂。CMA表示，調查小組決定延長6周，因為它認為有特殊原因這麼做。因此，修訂後的期限將於2023年8月29日結束。

成本降低 聯合健康獲利超標

聯合健康集團(UnitedHealth Group)上季獲利高於分析師預期，原因是成本低於估計值。幾周前，這家產業龍頭指出，由於非緊急手術和門診量增加，醫療成本不斷上升。根據Refinitiv IBES數據，截至6月30日的第2季調整後每股獲利為6.14元，高於分析師預期的5.99元。

貝萊德獲利大幅成長25%

全球最大資產管理公司貝萊德第2季調整後獲利成長25%，受惠於投資人向其各類市場基金注入資金。截至6月30日當季，調整後獲利為14億元，合每股9.28元；去年同期為11億元和每股7.36元；分析師的預期為8.5元。第2季末管理資產(AUM)為9.4兆元，高於去年同期的8.5兆元。

花旗上季業績佳 但不如去年

花旗集團第2季獲利和營收超出預期。受費用增加、信貸成本上升和收入下降影響，淨利較去年同期下降6%至29億元；每股獲利1.33元，高於預期的1.3元；營收194.4億元，高於預期的192.9億元，較上年同期下降1%。個人銀行和財富管理部門營收增加6%至64億元，主因貸款 成長強勁。

Canopy協商半年內降低債務

大麻生產商Canopy Growth已與貸方簽署協議，在未來6個月內減少債務4.37億加元。該公司表示，與有擔保和無擔保貸方的協議還將其利息支出減少2000萬加元至3000萬加元。這些協議包括與某些無擔保優先票據持有人的贖回協議，以及與某些貸款人根據信貸安排簽署的協議。

新興市場 資金流入首超對手

新興市場股票 基金在吸引資金流入方面，3年來首度超過競爭對手發達市場，凸顯了相對更有利的成長前景以及許多待開發市場更快降息的預期。Refinitiv Lipper數據顯示，上半年流入新興市場(EM)股票基金的資金達到305.5億元，而發達市場股票基金為流出886.5億元。