強勢財報推動 道指連漲五日

道瓊工業平均指數攀升，因一些大型銀行和企業的強勁獲利結果拉開了財報季序幕。

道指上漲113.89點或0.33%收3萬4509.03點，連續第5個交易日上漲。與此同時，史坦普500指數下跌4.62點或0.1%收4505.42點。那斯達克 綜合指數下跌24.87點或0.18%收1萬4113.7點。史指和那指盤中均觸及2022年4月以來最高水平。

本周道指創下3月以來最佳表現，上漲2.3%。史指上漲2.4%，那指上漲3.3%。

聯合健康集團是道指表現最佳個股。這家保險 巨頭公布優於預期的獲利和營收後上漲7.24%。該公司還調升全年獲利財測的下限。該股也是史指醫療保健類股中漲幅最大者，該類股收漲1.5%。

摩根大通 第2季獲利超出預期，股價上漲0.6%，主受利率上升和利息收入增加的推動。富國銀行小跌0.34%，即使業績優於預期。

FactSet數據顯示，對本季預期較為悲觀。分析師預測史指獲利將同比下降約7%，將是2020年第2季以來最糟的財報季，當時史指獲利下降31.6%。

富國銀行表示，Spotify在削減成本的同時仍在增加用戶，為該股帶來巨大的上漲空間。分析師卡希爾(Steven Cahill)將其目標價從每股180元上調至250元，較13日收盤價高出40%以上。