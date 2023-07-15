我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

光大集團前董座唐雙寧被查 金融反腐震動中國金融圈

強勢財報推動 道指連漲五日

財經新聞組／綜合報導

道瓊工業平均指數攀升，因一些大型銀行和企業的強勁獲利結果拉開了財報季序幕。

道指上漲113.89點或0.33%收3萬4509.03點，連續第5個交易日上漲。與此同時，史坦普500指數下跌4.62點或0.1%收4505.42點。那斯達克綜合指數下跌24.87點或0.18%收1萬4113.7點。史指和那指盤中均觸及2022年4月以來最高水平。

本周道指創下3月以來最佳表現，上漲2.3%。史指上漲2.4%，那指上漲3.3%。

聯合健康集團是道指表現最佳個股。這家保險巨頭公布優於預期的獲利和營收後上漲7.24%。該公司還調升全年獲利財測的下限。該股也是史指醫療保健類股中漲幅最大者，該類股收漲1.5%。

摩根大通第2季獲利超出預期，股價上漲0.6%，主受利率上升和利息收入增加的推動。富國銀行小跌0.34%，即使業績優於預期。

FactSet數據顯示，對本季預期較為悲觀。分析師預測史指獲利將同比下降約7%，將是2020年第2季以來最糟的財報季，當時史指獲利下降31.6%。

富國銀行表示，Spotify在削減成本的同時仍在增加用戶，為該股帶來巨大的上漲空間。分析師卡希爾(Steven Cahill)將其目標價從每股180元上調至250元，較13日收盤價高出40%以上。

那斯達克 摩根大通 保險

上一則

高利率 小摩、富國銀淨利飆逾6成

下一則

台灣熱錢如瘋狗浪 央行進場「築堤防」

延伸閱讀

白手起家富翁：累積財富的頭號方法簡單乏味

白手起家富翁：累積財富的頭號方法簡單乏味
華爾街巨頭Q2財報強勁 道瓊早盤上漲160點

華爾街巨頭Q2財報強勁 道瓊早盤上漲160點
Fed開始降息 多頭面臨挑戰

Fed開始降息 多頭面臨挑戰
股市過度自滿 下半年恐跌5%

股市過度自滿 下半年恐跌5%

熱門新聞

中國今年上半年對美國的出口貿易額，將被墨西哥和加拿大超越，失去美國最大進口來源國的地位。 （路透）

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

2023-07-14 07:51
高盛集團預估，印度的經濟實力到2075年不只將超越日本與德國，甚至將取代美國，成為全球第二大經濟體。（路透）

美國將落到全球第3大經濟體？高盛稱「這時候」見分曉

2023-07-10 07:41
股市觀察家提醒投資人，在估值已屬牽強且利率持續走高的情況下，美股可能面臨走勢坎坷的下半年，宜慎防1987下半年崩盤慘況重演。圖／美聯社

美股下半年走勢恐像1987？巴隆：慎防黑色星期一重現

2023-07-08 12:46
總部在新加坡的中資電子商務平台Shein，迅速崛起，風靡美國，計畫挑戰電子商務巨頭亞馬遜。(路透)

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

2023-07-10 00:07
美國長短期公債殖利率倒掛已逾1年。（路透）

美債殖利率倒掛逾1年...仍未見經濟衰退跡象？專家分析關鍵在這

2023-07-08 19:14
長期看好美股的Fundstrat全球顧問公司研究主管湯姆李說，AI進步和Fed成功遏制通膨，將帶領美股下半年創造新的牛市。 （路透）

料中美股上半年大漲 這位華爾街大多頭怎麼看下半年？

2023-07-09 18:01

超人氣

更多 >
阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見
實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車
褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡