高利率 小摩、富國銀淨利飆逾6成

摩根大通 第2季業績超出分析師預期，主要受益於利率 上升和利息收入增加。

當季淨利飆升67%至145億元，合每股4.75元。剔除5月初經政府斡旋收購First Republic帶來的27億元收益，以及貸款 準備金增加和與收購相關的證券損失，每股獲利為4.37元，高於預估的4元。

受惠於較高的利率和穩健的貸款成長，營收成長34%達424億元，高於預期的389.6億元。淨利息收入增加44%至219億元，比StreetAccount的預期高出約7億元。平均貸款成長13%，而存款下降6%。

摩根大通5月初在美國政府斡旋下收購First Republic，增加約2030億元的貸款和證券以及920億元的存款，有助於緩解摩根大通應對銀行業所面臨的一些不利因素影響。隨著客戶尋找更高收益存放現金，銀行業者正在流失低成本存款，導致該行業的融資成本上升。

零售銀行部門是本季主要成長動力來源。獲利猛增71%達53億元，營收成長37%。

固定收益交易收入僅下降3%至46億美元，比市場預期高出近5億元。股權交易收入25億元，略高於預期的24.1億元。投資銀行業務收入15億元，高於預期的14.2億元。

富國銀行第2季營收和獲利都超出華爾街預期，高利率是最大推手。

該行當季淨利總額為49億元，高於去年同期的31億元。每股獲利1.25元，高於預期的1.16元。偏高的利率推動淨利息收入同比成長29%達132億元。消費者和小企業銀行業務獲利近66億元，比去年的55億元成長19%。

富國銀行因而調升全年淨利息收入財測，預計2023年淨利息收入將成長14%，而非之前預測的10%。

不過，淨利息收入較第1季略有下降。商業和消費者存款環比下降2%。非利息支出同比增加約1%，而總收入成長約20%。