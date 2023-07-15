業績雖佳 大銀行預警經濟放緩

率先發布財報的大型銀行對經濟前景相當悲觀。（路透）

美國一些大型銀行因受惠利率上升推動獲利成長，並指出投資 銀行業務已出現初步復甦跡象；但也警告經濟正在放緩，商業房地產的損失將增加。

摩根大通 和富國銀行在最新財報中都表示，淨利息收入大幅成長，從而推高了總體獲利。淨利息收入是衡量銀行貸款 收入與存款支付之間的差額。

與此同時，花旗集團表示，由於交易業務疲軟削弱了其個人銀行業務和財富管理業務的收益，第2季獲利下降36%。

摩根大通股價上漲2.8%，富國銀行上漲4%，花旗集團上漲1%。

這些銀行表示，美國消費者的資產負債表仍然健康，但警告支出正在放緩，部分消費者債務略有惡化。

摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)表示：「美國經濟繼續保持韌性。」但也補充說，消費者正在「慢慢耗盡他們的現金緩衝」。

小摩財務長巴納姆(Jeremy Barnum)在電話會議上表示，除了銀行卡和汽車領域外，貸款成長需求疲軟。並補充說，該行在交易和投資銀行業務中看到「曙光」，但現在判斷這種趨勢還為時過早。

在Fed大幅升息和高通膨的背景下，人們對美國經濟健康狀況的擔憂日益加劇。投資人擔心高利率可能導致經濟陷入衰退，但前景仍不明朗。

富國銀行CEO沙夫(Charlie Scharf)表示，未來幾季經濟預測範圍應該會縮小。目前，經濟表現優於許多人的預期，但可能會繼續放緩。

富國銀行表示，消費者壞帳繼續小幅惡化。消費者壞帳是指銀行已沖銷且預計無法收回的債務。

該行還提撥信貸損失準備金9.49億元，主要用於商業房地產(CRE)辦公樓貸款的潛在損失以及信用卡貸款餘額的增加。

沙夫表示：「雖然至今我們的辦公樓投資組合尚未出現重大損失，但預計隨著時間演進，該市場將出現疲軟。」