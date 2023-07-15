諾獎得主：Fed無須繼續升息

諾貝爾經濟學獎得主皮薩里德斯認為，Fed無須繼續升息，就算通膨維持在3%，也不太可能對美國經濟造成問題。(路透)

諾貝爾 經濟學獎得主皮薩里德斯（Christopher Pissarides）相信，美國聯準會（Fed）未來幾個月無須繼續升息 ，官員可以暫時停手。

CNBC報導，倫敦政經學院教授皮薩里德斯，13日接受CNBC訪問時指出：「（升息措施）需要時間才能展現全面效應，有鑑於通膨朝正確方向前進，利率處於高檔，我會靜觀後續發展。」他研究失業經濟，2010年共同獲頒諾貝爾經濟學獎。

12日數據顯示，美國6月消費者通膨降至3%，寫兩年低點。該數據似乎凸顯Fed快速升息，在遏制物價方面取得相對成功。

皮薩里德斯說：「通膨正在下降，勞動市場不像先前那樣吃緊，或至少沒有更緊，我不認為會有來自這方面的通膨壓力。整體而言，我覺得至少美國不需要進一步升息。歐洲狀況可能不同，但美國並非如此。」

他坦承，他的看法不同於部分經濟學家和投資 人，但強調如果他是決策者，他會這麼做。芝加哥商業集團（CME）的FedWatch工具顯示，投資人預期7月26日會議上，Fed有92%以上機率會升息１碼，明年初才會動手降息。

被問到Fed考慮繼續升息的主因，是不是為了讓通膨盡速降至2%，皮薩里德斯回答說：「可能是，但如你所見，我們需要更多耐心。」他說，削減通膨的最後一段路，難度高於初始之際，特別是通膨非常高時，開始時容易快速下滑。

他表示，即便通膨維持在3%左右，而非Fed的2%目標值，不太可能會對美國經濟造成問題，因為兩者之間的差異太小了。