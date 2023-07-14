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聯準會「鷹王」博拉德8月離職 鴿派聲勢料將壯大

編譯季晶晶／綜合外電
美國聯準會知名鷹派、聖路易聯準銀行總裁博拉德辭職， 將出任普渡大學商學院院長。（美聯社）
美國聯準會知名鷹派、聖路易聯準銀行總裁博拉德辭職， 將出任普渡大學商學院院長。（美聯社）

聯準會知名鷹派、現年62歲的博拉德（James Bullard）辭去已擔任15年之久的聖路易聯準銀行總裁一職，將出任普渡大學商學院院長。

聖路易聯準銀行周四發布聲明表示，博拉德自周四起不再擔任該銀行總裁，8月14日將徹底離開聯準會，成為普渡大學Mitchell E. Daniels, Jr.商學院院長。

博拉德2021年年中開始就一直推動聯準會採取更激進的貨幣緊縮行動。他認為聯準會的通膨「暫時論」錯誤，也是第一批呼籲一口氣升息3碼的官員之一。

他今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）沒有投票權，但一直被市場人士視為政策風向球，因為他的觀點有時是政策調整的先兆。2010年，博拉德曾撰文呼籲聯準會通過購買美國公債來避免通貨緊縮，後來聯準會真的宣布了第二輪購債計畫。

雖然博拉德在接下來的一個月仍將以顧問身份留在聖路易聯準銀行，但根據該行聲明，他已經退出FOMC並卸去了其他相關職責，同時將停止所有公開演講。

博拉德是目前各區聯準銀行總裁中任期最長的，他沒有對提前卸任的原因給出任何暗示。

邁阿密大學經濟系主任、曾在聖路易聯準銀行擔任經濟學家的David Andolfatto表示，博拉德的離開令人震驚。他說，博拉德其實「並不經常提出異議，但如果提了，他說的總是對的，他總能領先曲線」。

LH Meyer/Monetary Policy Analytics經濟學家Derek Tang表示：「博拉德代表FOMC裡面的學院派力量，他以前其實是鴿派，但近年變成鷹派。他很善於運用理論來解釋為何要在抗通膨問題上占取先機。博拉德的離開將削弱聯準會內部鷹派的話語權，同樣愛發聲但立場更鴿派的幾名委員影響力可能變大，例如芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）」。

19人組成的FOMC將因為博拉德離職而出現第三個空缺。聯準會理事候選人、經濟學家Adriana Kugler正在等待參議院確認提名， 堪薩斯城聯準銀行至今還在尋找1月份退休的總裁喬治（Esther George）的繼任者。

聖路易聯準銀行二號官員Kathleen O'Neill Paese將出任代理總裁。根據公告，該銀行董事會將開始尋找一名「穩健，透明，公正和有包容性」的繼任者。

聯準會 投票 退休

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