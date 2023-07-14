Fed鷹派理事沃勒：Fed今年內還須升息2碼

聯準會理事沃勒13日表示，聯準會今年必須再升息2碼。（美聯社）

聯準會 （Fed）理事沃勒（Christopher Waller）13日表示，Fed今年必須再升息 2碼，以控制住通膨；時機分別是在7月升息1碼，以及年底之前再升1碼。他將依據經濟數據，推動Fed在9月或稍後的會議上升息。

由於市場看到6月消費者物價指數（CPI）大幅下降，因而預期Fed於7月升息1碼後就會結束緊縮周期。沃勒上述的鷹派談話顯然是要推倒市場的預期。他今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票 權。

沃勒在紐約大學的一項活動上表示，「如果通膨並未繼續出現進展，且經濟活動並未大幅減緩，則第二次升息1碼只會早，不會遲，但這是之後的決策」。

他強調，Fed並非「機械式」地執行政策，9月會議是「活的（live）」會議；如果接下來兩項通膨報告都能像6月一樣令人鼓舞，可能表示7月之後就必須停止行動。

對於6月CPI報告顯示核心通膨低於預估，沃勒表示這項數據是「令人歡迎的消息，但一項數據並不成為趨勢」；他強調，「在我相信通膨已經減速之前，必須看到這種改善能夠持久」。

沃勒並不認為之前緊縮的效應尚未充分發揮，但通膨依然黏著，因此還應進一步增強緊縮的力度；但紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（有投票權）也表示，「我們之前的約束性政策尚未獲得充分的效果」。