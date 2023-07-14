FTC打壓科技業再開新戰線：調查ChatGPT的AI風險

FTC首度正式對OpenAI發動廣泛調查，以了解AI聊天機器人ChatGPT違反消費者保護法的疑慮。（美聯社）

聯邦貿易委員會（FTC）首度正式對微軟 （Ｍicrosoft）支持的OpenAI 發動廣泛調查，以了解人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT 違反消費者保護法的疑慮，成為最近正當紅的生成式AI市場所遭遇的第一個重大監管挑戰。這也是FTC尋求法院臨時阻止微軟收購動視暴雪後，最新的抑制科技業影響力行動。

FTC向OpenAI發出民事證人傳票信函表示，將了解ChatGPT生成的錯誤資訊是否會傷害個人，以及OpenAI是否在從事「不公平或欺騙式」的隱私與數據安全行為，置個人數據與聲譽於風險中，從而違反消費者保護法，因而提出20頁的民事調查需求清單，希望了解OpenAI如何處理與其AI模型相關的風險。

FTC在信中要求OpenAI分享諸多內部素材，從該公司如何訊取個人資訊、一直到已採取因應AI模型生成「錯誤、誤導或誹謗」資訊的步驟、如何從事行銷、處理個人資訊的方式等。

FTC的調查也深入ChatGPT設計方式、以及如何訓練大型語言模型等技術細節，包括修正錯覺的作業、以及監督人類審查員的方式，並且要求消費者投訴的資訊，還有OpenAI採取哪些努力，讓消費者正確認知ChatGPT的精確度和可信度。這封信函內容是由華盛頓爺報率先報導，FTC拒絕評論，表示FTC的調查不公開，也通常不會評論是否正在調查特定事件。

FTC調查深入

OpenAI執行長奧特曼13日則在一系列的推特發文中表示，「看到FTC的要求（信函）竟然先外洩，令人非常失望，這無助建立信任」，最新版本的GPT-4是植基於多年的安全研究、以及設計用意為學習世界、而非私密個人的系統，「對我們來說，我們技術安全且有利消費者，超級重要，我們有信心我們手法，當然我們會將FTC合作」。

根據FTC文件，這樁調查始於3月的一場意外，當時OpenAI揭露出現一個漏洞，能讓一些用戶看到其他活躍用戶聊天紀錄的標題與付費的相關資訊。這起事件是發生在2023年，但FTC要求提供的資訊一直回溯到2020年某日。FTC在5月便警告AI產業，表示正「密切聚焦企業可能則使用AI科技的方式，可能會對消費者造成實際且重大的影響」。

這也是FTC對科技業採取的最新行動。此前FTC阻止微軟收購動視暴雪，遭美國地方法官裁定主張的反競爭理由不夠充分，形同對這樁收購案開綠燈，FTC隨即向聯邦第九巡迴上訴法院提起上訴，並請求法官暫時阻止微軟完成必購，但遭法官以兩句話的命令駁回。

FTC主席麗娜汗（Kina Khan）13日出席聯邦眾議院司法委員會聽證會時，遭遇共和黨籍議員對於她強硬執法立場的猛烈抨擊，但她捍衛自己的表示，監管當局對ChatGPT和其他AI服務的憂慮會升高，是因為大量數據被餵入AI系統、卻沒有確認哪類數據被餵入，有聽到許多報導指稱人們的個資出現在其他人的問題回應上

不過，世界各地的監管當局也都盯上生成式AI產品，AI專家和道德論者都對AI採用大量個人數據發出警示，並警告可能產生有害的結果，包括生成不實資訊和增強歧視的言論等。