我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

騙徒冒用紐約市警電話 遭華女識破

預期快速降息不實際 避險基金龍頭：美國通膨之戰距離結束還遠

編譯任中原／綜合外電
避險基金巨頭橋水（Bridgewater）共同投資長普林斯警告，美國對抗通膨之戰距離結束還遠得很，並認為市場預期Fed將快速降息的想法並不成熟。 （路透）
避險基金巨頭橋水（Bridgewater）共同投資長普林斯警告，美國對抗通膨之戰距離結束還遠得很，並認為市場預期Fed將快速降息的想法並不成熟。 （路透）

本周全球股、債市同步大漲，但避險基金巨頭橋水（Bridgewater）共同投資長普林斯（Bob Prince）對此大潑冷水；他警告，美國對抗通膨之戰距離結束還遠得很，並認為市場預期聯準會（Fed）將一連串快速降息的想法並不成熟。

英國金融時報（FT）報導，普林斯表示，假定Fed很快就會放鬆信用其實是大錯特錯；他表示，「Fed並非將要降息，他們不會依照市場現存的預期去做」。

目前利率期貨市場預期，Fed將於秋季時再升息1碼，並預期之後的12個月將轉而放鬆信用，到2024年11月時聯邦資金利率將降到3.8%（3.75%~4.0%），亦即共將降息6碼。

普林斯指出，「通膨已經下降，但仍然太高，而且接下來可能維持目前水準。目前的重大風險在於能源價格回升，且工資升幅仍強」，這可能使通膨反彈。

他相信，核心通膨率的底部可能在3.5%~4.0%之間，使Fed須進一步緊縮貨幣政策，並令股市多頭大失所望。他表示，緊縮「可能採取利率維持在高檔的形式」。即使如此，「對於持有債券及股票而言，這並不是很好的環境」。

他表示，橋水基金一直「針對緊縮周期布局」，對風險性資產持審慎態度；「我們今年的績效接近持平；元月時失利，之後逐漸收復失土」。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

降息 利率 投資

上一則

印媒：鴻海與台積電、日商TMH洽談 在印設晶片廠

下一則

克魯曼：美經濟「軟著陸」在望 但最後一哩有3路障

延伸閱讀

紐時：美一旦推投資限制 恐傷及與北京之間外交溝通

紐時：美一旦推投資限制 恐傷及與北京之間外交溝通
澳洲央行任命第一位女總裁 領導改革、應對通膨挑戰

澳洲央行任命第一位女總裁 領導改革、應對通膨挑戰
Fed開始降息 多頭面臨挑戰

Fed開始降息 多頭面臨挑戰
房貸利率大升 可望抑制通膨

房貸利率大升 可望抑制通膨

熱門新聞

高盛集團預估，印度的經濟實力到2075年不只將超越日本與德國，甚至將取代美國，成為全球第二大經濟體。（路透）

美國將落到全球第3大經濟體？高盛稱「這時候」見分曉

2023-07-10 07:41
股市觀察家提醒投資人，在估值已屬牽強且利率持續走高的情況下，美股可能面臨走勢坎坷的下半年，宜慎防1987下半年崩盤慘況重演。圖／美聯社

美股下半年走勢恐像1987？巴隆：慎防黑色星期一重現

2023-07-08 12:46
總部在新加坡的中資電子商務平台Shein，迅速崛起，風靡美國，計畫挑戰電子商務巨頭亞馬遜。(路透)

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

2023-07-10 00:07
兩大富豪查克柏格（左）與馬斯克（右）的「鐵籠格鬥」尚未登場，但一場虛擬格鬥已在推特與Threads之間展開。（美聯社）

馬斯克vs.查克柏格虛擬格鬥開打 Threads氣勢逼人贏首回合

2023-07-07 07:31
美國長短期公債殖利率倒掛已逾1年。（路透）

美債殖利率倒掛逾1年...仍未見經濟衰退跡象？專家分析關鍵在這

2023-07-08 19:14
長期看好美股的Fundstrat全球顧問公司研究主管湯姆李說，AI進步和Fed成功遏制通膨，將帶領美股下半年創造新的牛市。 （路透）

料中美股上半年大漲 這位華爾街大多頭怎麼看下半年？

2023-07-09 18:01

超人氣

更多 >
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡
「機醫系列」不是第一 海外最受歡迎韓劇TOP 5

「機醫系列」不是第一 海外最受歡迎韓劇TOP 5