美法官判決「瑞波幣」賣散戶不算證券 有望成幣圈大勝利

美國一位聯邦地方法官判決，賣給一般大眾的瑞波幣不算證券。（路透）

美國一位聯邦地方法官判決，加密貨幣 業者瑞波實驗室（Ripple）在數位資產交易所銷售數位代幣瑞波幣（XRP）給一般大眾時，瑞波幣不算證券 ，為零售行為，因此未違反證券法，只有在賣給機構法人時，才算是證券，重創美國證管會（SEC）想規範加密貨幣市場的努力，也可望成為幣圈的一大勝利。

美國證管會2020年12月提起民事訴訟，控告瑞波實驗室銷售價值13.8億美元的瑞波幣時，並未依照證券法向當局提交註冊文件。本案的關鍵為加密貨幣是否屬於須由聯邦法律規範的「證券」。

紐約聯邦地方法官妥瑞絲（Analisa Torres）13日駁回證管會的部分主張，裁定在數位資產交易所銷售的其中約7.57億美元瑞波幣，並不適用註冊要求，因為買進瑞波幣的零售投資 人，並非根據能從瑞波商業活動獲利的合理預期，但賣給機構投資人的瑞波幣算是證券，因此瑞波實驗室部分違反證券法。

聯邦法院是依循所謂的Howey測試，決定一樁交易是否為一項投資合約，從而決定是否為須由證管會監督的證券。根據測試，一項投資合約是個人投入金錢到普遍事業，能夠透過其他方的努力賺進預期獲利。

妥瑞絲說，根據這項測試，機構買家收購瑞波幣的行為，才能稱為投資合約，一般大眾難以耙梳眾多文件和聲明，了解瑞波實驗室的企業與管理努力，因此零售投資人的收購行為不是投資合約，也不必註冊。

證管會主席詹斯勒都證券定義為對抗加密貨幣產業的關鍵武器，聲稱加密貨幣產業充斥欺詐、騙局及濫用，這項判決可能挫敗證管會的努力。證管會表示，將持續評估這項判決，但樂見法院認定在特定情境下，瑞波實驗室發行的瑞波幣是一種投資合約。

判決出爐後，瑞波幣價格應聲大漲，過去24小時飆漲67.86%至0.7933美元。

不過，證管會還有其他訴訟，上月也以相同主張控告兩大加密貨幣交易所幣安（Binance）和Coinbase，這兩家公司則否認指控。曾任證管會訴訟律師的基斯林傑指出，這項判決可能衝擊證管會的管轄權，因為幣圈的多數交易者都可能是零售投資人，可能會對未來的訴訟產生重大影響，若其他法院（特別是上訴法院）援引這項判例，無疑將限縮證管會對加密貨幣交易所的執法權限。

專家指出，證管會在這些訴訟勝出的機會，取決於能否說服法官相信21世紀的金融科技，也符合1933年法律對「投資合約」的模糊定義。

瑞波執行長葛林浩斯（Brad Garlinghouse）在推特發文歡迎這項判決。但法官妥瑞絲也要求陪審團必須決定葛林浩斯和前任的拉森（Christian Larsen）對於瑞波銷售未經註冊證券給機構投資人的違法行為，是否知情。曾為證管會舊金山辦公室主管的法傑爾說，瑞波可能因此面臨罰款。