我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走過40載 舊金山華埠中美書店年底結業 清倉拍賣

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

美法官判決「瑞波幣」賣散戶不算證券 有望成幣圈大勝利

編譯簡國帆／綜合外電
美國一位聯邦地方法官判決，賣給一般大眾的瑞波幣不算證券。（路透）
美國一位聯邦地方法官判決，賣給一般大眾的瑞波幣不算證券。（路透）

美國一位聯邦地方法官判決，加密貨幣業者瑞波實驗室（Ripple）在數位資產交易所銷售數位代幣瑞波幣（XRP）給一般大眾時，瑞波幣不算證券，為零售行為，因此未違反證券法，只有在賣給機構法人時，才算是證券，重創美國證管會（SEC）想規範加密貨幣市場的努力，也可望成為幣圈的一大勝利。

美國證管會2020年12月提起民事訴訟，控告瑞波實驗室銷售價值13.8億美元的瑞波幣時，並未依照證券法向當局提交註冊文件。本案的關鍵為加密貨幣是否屬於須由聯邦法律規範的「證券」。

紐約聯邦地方法官妥瑞絲（Analisa Torres）13日駁回證管會的部分主張，裁定在數位資產交易所銷售的其中約7.57億美元瑞波幣，並不適用註冊要求，因為買進瑞波幣的零售投資人，並非根據能從瑞波商業活動獲利的合理預期，但賣給機構投資人的瑞波幣算是證券，因此瑞波實驗室部分違反證券法。

聯邦法院是依循所謂的Howey測試，決定一樁交易是否為一項投資合約，從而決定是否為須由證管會監督的證券。根據測試，一項投資合約是個人投入金錢到普遍事業，能夠透過其他方的努力賺進預期獲利。

妥瑞絲說，根據這項測試，機構買家收購瑞波幣的行為，才能稱為投資合約，一般大眾難以耙梳眾多文件和聲明，了解瑞波實驗室的企業與管理努力，因此零售投資人的收購行為不是投資合約，也不必註冊。

證管會主席詹斯勒都證券定義為對抗加密貨幣產業的關鍵武器，聲稱加密貨幣產業充斥欺詐、騙局及濫用，這項判決可能挫敗證管會的努力。證管會表示，將持續評估這項判決，但樂見法院認定在特定情境下，瑞波實驗室發行的瑞波幣是一種投資合約。

判決出爐後，瑞波幣價格應聲大漲，過去24小時飆漲67.86%至0.7933美元。

不過，證管會還有其他訴訟，上月也以相同主張控告兩大加密貨幣交易所幣安（Binance）和Coinbase，這兩家公司則否認指控。曾任證管會訴訟律師的基斯林傑指出，這項判決可能衝擊證管會的管轄權，因為幣圈的多數交易者都可能是零售投資人，可能會對未來的訴訟產生重大影響，若其他法院（特別是上訴法院）援引這項判例，無疑將限縮證管會對加密貨幣交易所的執法權限。

專家指出，證管會在這些訴訟勝出的機會，取決於能否說服法官相信21世紀的金融科技，也符合1933年法律對「投資合約」的模糊定義。

瑞波執行長葛林浩斯（Brad Garlinghouse）在推特發文歡迎這項判決。但法官妥瑞絲也要求陪審團必須決定葛林浩斯和前任的拉森（Christian Larsen）對於瑞波銷售未經註冊證券給機構投資人的違法行為，是否知情。曾為證管會舊金山辦公室主管的法傑爾說，瑞波可能因此面臨罰款。

投資 證券 貨幣

上一則

英特爾強攻中國AI晶片市場 推出降規版 獲當地伺服器巨頭採用

延伸閱讀

紐時：布雷迪的FTX合作案 是名人投資加密貨幣失敗實例

紐時：布雷迪的FTX合作案 是名人投資加密貨幣失敗實例
強力順風助漲 比特幣漲破2萬9000美元

強力順風助漲 比特幣漲破2萬9000美元
CoinEx支付60萬罰款 與紐約州和解

CoinEx支付60萬罰款 與紐約州和解
加密幣交易所CoinEx 將退還紐約用戶逾110萬元

加密幣交易所CoinEx 將退還紐約用戶逾110萬元

熱門新聞

高盛集團預估，印度的經濟實力到2075年不只將超越日本與德國，甚至將取代美國，成為全球第二大經濟體。（路透）

美國將落到全球第3大經濟體？高盛稱「這時候」見分曉

2023-07-10 07:41
股市觀察家提醒投資人，在估值已屬牽強且利率持續走高的情況下，美股可能面臨走勢坎坷的下半年，宜慎防1987下半年崩盤慘況重演。圖／美聯社

美股下半年走勢恐像1987？巴隆：慎防黑色星期一重現

2023-07-08 12:46
總部在新加坡的中資電子商務平台Shein，迅速崛起，風靡美國，計畫挑戰電子商務巨頭亞馬遜。(路透)

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

2023-07-10 00:07
兩大富豪查克柏格（左）與馬斯克（右）的「鐵籠格鬥」尚未登場，但一場虛擬格鬥已在推特與Threads之間展開。（美聯社）

馬斯克vs.查克柏格虛擬格鬥開打 Threads氣勢逼人贏首回合

2023-07-07 07:31
美國長短期公債殖利率倒掛已逾1年。（路透）

美債殖利率倒掛逾1年...仍未見經濟衰退跡象？專家分析關鍵在這

2023-07-08 19:14
長期看好美股的Fundstrat全球顧問公司研究主管湯姆李說，AI進步和Fed成功遏制通膨，將帶領美股下半年創造新的牛市。 （路透）

料中美股上半年大漲 這位華爾街大多頭怎麼看下半年？

2023-07-09 18:01

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡
飛機起降時 為何一定要豎直椅背？

飛機起降時 為何一定要豎直椅背？