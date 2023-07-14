美元指數一度失守100大關

DXY美元指數13日盤中跌至15個月以來最低，一度失守100大關，因數據顯示美國6月消費者物價漲幅放緩，促使市場預期美國聯準會（Fed）今年可能只會再升息 一次。分析師預期美元將續貶，可能進入新一輪貶值周期。

追蹤一籃子六種主要貨幣 的DXY美元指數，13日盤中貶0.55%至99.97，為2022年4月以來最低。歐元和英鎊都觸及15個月高點，澳幣挺升0.4%至0.6813美元，是兩個月新高，瑞郎站上0.8655瑞郎，為2015年來最強，日圓也衝上138.08日圓，為5月中以來最高。

通膨更頑固的北歐國家貨幣勁揚，瑞典克朗和挪威克朗一周來都強升5%。亞洲新興貨幣盤中也全面挺升，馬元躍升1%。

分析師認為，隨著美國單獨激烈升息的預期減退，美元可能進一步貶值。渣打銀行外匯策略師英格蘭德認為，最近美元疲軟，反映市場資金轉向，因預期Fed政策利率即將抵達高峰，放心地做空美元。

ING外匯策略師透納指出，美元因為通膨數據不如預期而出現的貶勢，可能是貶值循環的開端，疲軟的6月通膨數據可能是Fed積極升息終於開始拖慢經濟的今年第一個跡象。

澳洲 西太平洋銀行（Westpac）策略師史皮澤也說，市場觀點是Fed非常可能在7月底升息，但這也會是最後一次。Monex Europe外匯分析主管哈維說，6月核心通膨數據低於預期，強化他預估的基本情境，也就是Fed本輪緊縮循環將只再升息一次。

野村G10高級外匯策略師羅徹斯特表示，他對歐元／美元多頭交易的信心增強，目標是歐元在9月底前升至1.14美元，高於之前的目標是1.12美元。他說，歐元區經濟成長的壞消息已被消化，而在美國，「通膨放緩的壓力…正變得更明顯，核心CPI低於市場預期。」

加拿大帝國商業銀行外匯策略全球主管拉伊說，上月通膨數據「為Fed緊縮循環接近尾聲的觀點增添了說服力」，「是美元走軟的一個強力訊號」。