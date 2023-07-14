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業績差 迪士尼擬售ESPN股權

財經新聞組／綜合報導
迪士尼CEO艾格大膽宣布將讓出部分ESPN股權。(路透資料照片)
迪士尼CEO艾格大膽宣布將讓出部分ESPN股權。(路透資料照片)

迪士尼CEO艾格(Bob Iger)有意出售該公司有線電視資產，因為在向串流媒體和數位產品轉型過程中，迪士尼的媒體業務陷入困境。

他對出售或分拆迪士尼的傳統有線電視網絡，包括FX和NatGeo及其廣播集團ABC Networks持開放態度。艾格表示，迪士尼將對ESPN之外的傳統有線和廣播資產進行「全盤」考量。

他表示，過去一年有線電視業務的下滑超出預期，「挑戰比我預期的要大。」「傳統電視業務的顛覆最為引人注目。如果說有什麼不同的話，那就是該業務的受創程度比我意識到的還要嚴重。」

艾格同時表示，迪士尼願意出售ESPN股權，並正在尋找該業務的戰略合作夥伴，準備將體育網絡轉型為串流媒體。

他指出，迪士尼已與潛在合作夥伴進行了初步對話，這些合作夥伴可以協助擴大發行範圍和添加內容來改進ESPN串流媒體服務。他拒絕透露具體合作夥伴的名稱。迪士尼目前擁有ESPN 80%的股份。赫斯特通訊公司(Hearst Communications)擁有另外20%。

迪士尼一直沒有將其主要的ESPN內容放到ESPN+串流媒體服務上，因為它每年仍通過傳統有線電視賺取數十億元的收入。話雖如此，每年仍有數百萬美國人取消訂閱有線電視，而且近年來這個數字一直加速。

雖然該公司上季營收和獲利符合華爾街預期，但其旗艦串流媒體Disney+的訂戶少了400萬。

為了擴大Disney+規模並吸引更多訂戶加入去年推出的平價廣告版套餐，該公司上季宣布將在Disney+中加入Hulu內容。

今年5月，艾格將Disney+和Hulu內容整合在單一應用程式上，也是看好合併平台可提升廣告潛力。

艾格還表示，迪士尼將按計畫收購康卡斯特在Hulu的少數股權。兩家公司於2019年達成一項協議，迪士尼可以選擇以公平的市場價值買下康卡斯特的少數股權。

迪士尼一直在考慮是否應該收購全部Hulu，因為它擁有66%的股份。康卡斯特擁有其餘股份。據了解，康卡斯特可能會在2024年初將其Hulu股份出售給迪士尼。

迪士尼 Disney 華爾街

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