Fed開始降息 多頭面臨挑戰

美股12日飆升，小型股領漲，這是因為6月通膨數據疲軟，導致投資 人降低了對未來升息 的預期。

Fed在2周後的7月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上升息，仍然幾乎是可以確定的事。但投資人現在認為7月會是Fed這個升息周期基準利率的最高點，因為市場參與者幾天前還認為9月升息的可能性不大。

對這種市場走勢最簡單的解讀是：Fed的寬鬆政策對股市有利。相信這只會是另一個火上澆油的燃料，助長今年夏天美股的牛市走勢。

如果可以確定這是Fed升息的結束，那麼歷史是站在多頭一邊。至少會維持一段時間。

巴克萊的數據顯示，在Fed最近7個升息周期最後一次升息後的一年裡，史坦普500指數平均上漲10%。回報率與該指數的歷史平均年漲幅一致。

然而，當降息 開始時，股市多頭就開始面臨挑戰。

平均而言，史指在Fed首次降息後的一年內一直持平。1981年、2001年和2007年，在Fed首次調降利率後，該指數下跌接近20%或更多。

當然，通常不是降息本身對股市造成損害，而是Fed降息的原因造成了痛苦。在正常情況下，經濟疲軟或衰退以及勞動市場疲軟，才會促使Fed採取行動。

在過去10年左右的時間裡，投資人已經充分認識到，較低的利率對風險資產有利。按照這個邏輯，Fed降息對股市有利。

但由於Fed主席鮑爾預測2024年將降息4次，2025年將再降息4次，股市多頭應該謹慎行事，並深入分析Fed降息的背後原因。（財經新聞組）