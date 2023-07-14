我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

染新冠？涉緋聞？秦剛神隱18天 缺席多場重要活動

Fed開始降息 多頭面臨挑戰

財經新聞組／綜合報導

美股12日飆升，小型股領漲，這是因為6月通膨數據疲軟，導致投資人降低了對未來升息的預期。

Fed在2周後的7月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上升息，仍然幾乎是可以確定的事。但投資人現在認為7月會是Fed這個升息周期基準利率的最高點，因為市場參與者幾天前還認為9月升息的可能性不大。

對這種市場走勢最簡單的解讀是：Fed的寬鬆政策對股市有利。相信這只會是另一個火上澆油的燃料，助長今年夏天美股的牛市走勢。

如果可以確定這是Fed升息的結束，那麼歷史是站在多頭一邊。至少會維持一段時間。

巴克萊的數據顯示，在Fed最近7個升息周期最後一次升息後的一年裡，史坦普500指數平均上漲10%。回報率與該指數的歷史平均年漲幅一致。

然而，當降息開始時，股市多頭就開始面臨挑戰。

平均而言，史指在Fed首次降息後的一年內一直持平。1981年、2001年和2007年，在Fed首次調降利率後，該指數下跌接近20%或更多。

當然，通常不是降息本身對股市造成損害，而是Fed降息的原因造成了痛苦。在正常情況下，經濟疲軟或衰退以及勞動市場疲軟，才會促使Fed採取行動。

在過去10年左右的時間裡，投資人已經充分認識到，較低的利率對風險資產有利。按照這個邏輯，Fed降息對股市有利。

但由於Fed主席鮑爾預測2024年將降息4次，2025年將再降息4次，股市多頭應該謹慎行事，並深入分析Fed降息的背後原因。（財經新聞組）

降息 升息 投資

上一則

台積電股價強漲 市值返15兆台幣

下一則

華為靠專利許可 去年賺5.6億美元

延伸閱讀

股市過度自滿 下半年恐跌5%

股市過度自滿 下半年恐跌5%
CPI降溫超預期 股指1年來新高

CPI降溫超預期 股指1年來新高
德牧太醜沒人要 將安樂死 暖女「趕在死前最後30分鐘」收編

德牧太醜沒人要 將安樂死 暖女「趕在死前最後30分鐘」收編
Fed量化緊縮陰霾不散 鮑爾強調會避免重蹈覆轍

Fed量化緊縮陰霾不散 鮑爾強調會避免重蹈覆轍

熱門新聞

高盛集團預估，印度的經濟實力到2075年不只將超越日本與德國，甚至將取代美國，成為全球第二大經濟體。（路透）

美國將落到全球第3大經濟體？高盛稱「這時候」見分曉

2023-07-10 07:41
股市觀察家提醒投資人，在估值已屬牽強且利率持續走高的情況下，美股可能面臨走勢坎坷的下半年，宜慎防1987下半年崩盤慘況重演。圖／美聯社

美股下半年走勢恐像1987？巴隆：慎防黑色星期一重現

2023-07-08 12:46
總部在新加坡的中資電子商務平台Shein，迅速崛起，風靡美國，計畫挑戰電子商務巨頭亞馬遜。(路透)

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

2023-07-10 00:07
兩大富豪查克柏格（左）與馬斯克（右）的「鐵籠格鬥」尚未登場，但一場虛擬格鬥已在推特與Threads之間展開。（美聯社）

馬斯克vs.查克柏格虛擬格鬥開打 Threads氣勢逼人贏首回合

2023-07-07 07:31
美國長短期公債殖利率倒掛已逾1年。（路透）

美債殖利率倒掛逾1年...仍未見經濟衰退跡象？專家分析關鍵在這

2023-07-08 19:14
長期看好美股的Fundstrat全球顧問公司研究主管湯姆李說，AI進步和Fed成功遏制通膨，將帶領美股下半年創造新的牛市。 （路透）

料中美股上半年大漲 這位華爾街大多頭怎麼看下半年？

2023-07-09 18:01

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡