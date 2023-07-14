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轉型遠距工作 商辦價值大減

財經新聞組／綜合報導

根據諮詢公司麥肯錫(McKinsey)的最新研究，向遠距工作的轉型，至2030年可能會使全球主要城市的商辦價值損失8000億元。

北京、休士頓、倫敦、紐約、巴黎、慕尼黑、舊金山、上海和東京這9大「超級明星」城市的調查顯示，到2030年，辦公空間的需求將比疫情前的2019年下降13%。

「超級明星」城市是指在全球城市國內生產總值(GDP)中所占比率極高的城市。

調查顯示，與疫情前相比，員工在辦公室工作的時間仍然少得多。遠距辦公似乎促進了人們遠離主要城市，部分原因是受到完整的在家工作模式和郊區更便宜的住房供應的影響。

在新冠疫情之後，租戶減少了租用的辦公空間，部分企業已經轉向永久性的混合工作模式。

麥肯錫在報告中指出：「需求下降促使租戶與業主協商縮短租約。」並補充說，短期租約可能會讓業主更難獲得融資

除了空置率上升之外，全球商業地產公司還面臨著其地產估值急劇下降的問題，因為在高利率環境下借貸成本飆升，迫使投資客尋找其他更有利可圖的途徑。

同樣，調查也顯示，如果陷入困境的金融機構決定更快地降低其融資或擁有的財產價值，影響可能會更大。

疫情 融資 北京

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