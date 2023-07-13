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財經簡訊

財經新聞組／整理

Illumina遭歐盟創紀錄罰款

歐盟監管機構對DNA定序公司Illumina處以創紀錄的4.32億歐元(約4.76億美元)罰款，因Illumina在未事先獲得監管部門批准的情況下完成收購癌症測試開發商Grail。罰款金額為Illumina全球營業額的 10%，這是歐盟合併規則允許的最高罰款限額。Illumina表示將對罰款提出上訴。

傳ARM爭取輝達成為股東

英國《金融時報》報導，由軟銀集團控股的晶片設計公司Arm Ltd.正與輝達公司進行談判，期望加入潛在股東，以支持其首次公開募股(IPO)。報導引述未透露姓名的知情人士的話指出，Arm的長期合作夥伴和客戶輝達正在尋求估值350億至400億元的投資。軟銀希望估值接近800億元。

歐盟批准博通收購VMware

美國晶片製造商博通(Broadcom)獲得歐盟反壟斷機構有條件批准，以610億元收購雲端計算公司VMware；前提是該公司提供幫助競爭對手Marvell Technology的補救措施。這筆交易是博通史上規模最大的一筆交易，將幫助該晶片製造商實現企業軟體多元化。

CMA願重新調查微軟收購案

英國競爭與市場管理局(CMA)表示，若微軟收購動視暴雪的交易重組可以滿足其擔憂，將需進行新的調查。這代表該機構對史上最大遊戲交易的反對態度有所減弱。CMA於4月成為全球第一個阻止這筆690億元交易的監管機構。但美國法院本周裁定收購案易可以繼續進行，讓CMA陷入孤立。

房貸利率再見7% 9個月新高

最熱門的房貸利率自去年秋季以來首次回升至7%以上，因市場認為Fed需要長時間維持較高基準利率以抵禦通膨。抵押貸款銀行家協會表示，截至7月7日當周，30年期固定利率房貸平均合約利率躍升22個基點至7.07%，為去年11月來最高水平，與去年10月20年最高水平相差不到10個基點。

達美樂讓客戶用Uber訂披薩

達美樂披薩(Domino's Pizza)與Uber簽訂一項新協議，允許客戶經由Uber的食品配送應用程式訂購達美樂產品。客戶可在Uber Eats和Postmates應用程式上訂購達美樂產品，並由達美樂及其加盟商負責外送。達美樂一直在提高菜單價格並提高送貨費用，以反映高投入成本。

歐盟 利率 輝達

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股市過度自滿 下半年恐跌5%

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