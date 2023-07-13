股市過度自滿 下半年恐跌5%

摩根大通 首席全球市場策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)認為，美股 整體估值過高，不僅僅是科技股。

根據柯蘭諾維奇的數據，史坦普500指數目前的預期本益比為19.4倍，即使剔除科技和人工智慧(AI )股票後，該指數剩餘的65%部分預期本益比仍為17.4倍。這並不便宜，因為該指數的歷史遠期本益比平均為15.3倍，這意味著相較目前的估值有10%的溢價。

柯蘭諾維奇在最新報告中表示：「害怕錯過(FOMO)的情緒充斥市場，在波動率指數(VIX)處於區間低點的情況下，股市已經開始出現過度自滿。」

俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)11日收盤略低於15水平，上周更一度低至13。

柯蘭諾維奇認為，如果美國經濟在今年下半年或明年初出現任何放緩跡象，這些過高的估值可能會讓投資人感到失望。

他預計，美國經濟最晚將在2023年第4季或2024年第1季陷入衰退。

柯蘭諾維奇表示：「如果經濟活動動能在下半年確實減弱，相對於目前對經濟不著陸或軟著陸的預測，美股不太可能對此無動於衷或者視而不見；因為它們的定價不再考慮令人失望的因素，即便是將科技股或AI或FAANG類股從市場中完全剔除。」

此外，美股在利率上升的情況下展現出的韌性，也讓美股未來前景變得更加撲朔迷離。如果Fed再升息幾次，前景可能會變得更加黯淡。

摩根大通目前預計史指今年將收在4200點，相當於較當前水平下跌5%。（財經新聞組）