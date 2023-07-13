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CPI降溫超預期 股指1年來新高

財經新聞組／綜合報導

美股收漲，最新數據引發人們對Fed能在不將美國經濟推入衰退的情況下降低通膨的希望。史坦普500指數創下2023年新高。

史指上漲32.9點或0.74%收4472.16點。道瓊工業平均指數上漲86.01點或0.25%收3萬4347.43點。那斯達克綜合指數上漲158.26點或1.15%至1萬3918.96點。史指和那指都收於2022年4月以來最高水平。

銀行股走升。花旗集團和高盛分別上漲1.89%和1.72%。地區銀行也走升，Comerica上漲3.12%，Zions Bancorporation上漲2.81%。

6月居民消費物價同比上漲3%。《道瓊》的預期為成長3.1%。環比上漲0.2%，也低於預期。最重要的是，核心消費者物價指數(CPI)漲幅低於預期。

6月生產者物價指數(PPI)將於13日盤前公布。

根據CME FedWatch工具，利率交易員仍有95%的把握認為Fed將於7月26日將基準聯邦基金利率調升1碼至5.25-5.5%。但之後就不確定了。

Fed在9月升息1碼的可能性已降至13.3%，低於11日的22.3%和一周前的18.1%。到Fed 11月1日的會議結束時升息2碼的可能性目前為26.5%，昨天為36.2%，一周前為31.6%。到12月13日利率比今天5-5.25%高0.5個百分點的可能性，已從11日的32.4%和一周前的28%降至目前的20.8%。

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