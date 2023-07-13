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疫情前後 物流人力需求反差大

編譯俞仲慈／綜合報導

根據勞工統計局統計，美國物流倉儲就業人數在2022年6月達到196萬人歷史高峰，不過疫情結束後，經過季節性調整，人力需求減少，甚至開始裁員4萬1000人。

物流業是疫情期間成長最快速的行業之一，當時為了填補人力，業者紛紛祭出加薪、獎金和出勤補貼等諸多福利，短短兩年多時間，物流業增雇近70萬名員工，平均時薪也上漲約8%。

但是疫情結束後，人力需求已經從歷史高點下滑，伊利諾伊州中部一家工廠設備操作員馬歇爾(Josh Marshall)表示，儘管有職缺，但資方不急著找人：「我們仍在觀望，我們有足夠人力度過難關。」

勞工統計局統計，物流倉儲業比2年前多出近27.5萬個職缺，雇主得不斷補充人力，總部位於德州格雷普維恩(Grapevine)的Solo Brands執行長梅里斯(John Merris)坦言：「過去兩年半、三年以來，直至今年年初，人力槓桿實際上握在員工手上。」

梅里斯表示，2021年和2022年為防止人力流失，該公司提供全勤獎金，不過今年情況有所轉變，他表示：「今年開始感覺人力足夠，我們不再為遍尋不著優秀、高素質的員工而感到緊張。」

資料顯示，整體就業市場人力需求依然強勁，今年前5個月新增150萬個職缺，部分原因是消費支出增加。不過近幾個月來，零售業和物流業已經減少投資供應鏈，關閉部分倉庫或進行裁員，然而人力吃緊仍會造成企業人事成本負擔。

勞工統計局統計，4月倉儲工人平均時薪23.71元，比2020年5月上漲約8%，位於康乃迪克州格林威治(Greenwich)物流公司GXO Logistics人力資源資深副總裁尼克森(Dawn Nixon)表示，目前該公司付給倉儲工人時薪約20至24元，高於疫情前14至18元的行情，並強調：「我認為這些薪資並不會很快下滑。」

疫情 勞工 就業

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