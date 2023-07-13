電動車庫存增 該降價或減產

電動車銷售遲緩，庫存上升，業者面臨降價促銷或放慢生產抉擇。（路透）

產業數據顯示，美國電動車 市場正在成長，但最近一季的成長速度讓一些汽車製造商經銷商積壓過多庫存，也迫使特斯拉 不斷推動降價促銷。

庫存增加和降價可能只是電動車市場成長的短期問題，但也可能證明，即使有聯邦和州政府的補貼，電動車銷量要提高到7%的市占率水平以上，其成本和難度都將超出預期。

北美汽車製造商在電動車相關領域的數十億元投資取決於未來幾季的表現。如果電動車的產量繼續超過需求，汽車製造商將不得不在大幅削減價格和獲利率，或放慢裝配線之間做出選擇。

根據AutoForecast Solutions數據，到2026年預計將有90多款新電動車車型進入市場。分析師表示，許多業者的銷量難以達到獲利門檻。

Cox Automotive數據顯示，按照目前的銷售速度，通用汽車、福特汽車、現代和豐田汽車等傳統汽車製造商的經銷商門市中未售出電動車超過90天的銷量。

Cox數據顯示，經銷商的電動車庫存超過9.2萬輛，是一年前的3倍多。總體而言，新車庫存較上年同期增加74%。

其中不同車型的庫存供應差距很大。截至6月30日，通用汽車的凱迪拉克Lyriqs庫存可供應50天，低於當前銷售速度52天的產業平均供應水平。

通用汽車表示，其電動車的「庫存非常低，需求很高」。並表示，超過80%的Lyriqs和GMC悍馬電動車仍在運往經銷商的途中。

Cox表示，福特的F-150 Lightning庫存可供86天，野馬Mach-E電動SUV 可供113天。

對此福特表示，Cox數據誇大了這兩款車型的庫存。福特美國銷售分析主管墨克爾(Erich Merkle)表示，福特預計Mach-E的庫存為83天供應量，其中一半以上在運往經銷商的途中。而包括運送中車輛在內，F-150 Lightning的庫存可維持58天。

Cox的數據顯示，福斯汽車經銷商的ID.4電動SUV庫存可供131天使用。

福斯汽車美國銷售部門發表聲明表示，「最近美國電動車銷量有所放緩」，供應鏈瓶頸已經緩解，產量一路上升。