我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州推「酷熱準備」護社區 避暑中心可即時查詢

珍妮佛勞倫斯等明星拒和解 好萊塢大罷工將上演？

電動車庫存增 該降價或減產

財經新聞組／綜合報導
電動車銷售遲緩，庫存上升，業者面臨降價促銷或放慢生產抉擇。（路透）
電動車銷售遲緩，庫存上升，業者面臨降價促銷或放慢生產抉擇。（路透）

產業數據顯示，美國電動車市場正在成長，但最近一季的成長速度讓一些汽車製造商經銷商積壓過多庫存，也迫使特斯拉不斷推動降價促銷。

庫存增加和降價可能只是電動車市場成長的短期問題，但也可能證明，即使有聯邦和州政府的補貼，電動車銷量要提高到7%的市占率水平以上，其成本和難度都將超出預期。

北美汽車製造商在電動車相關領域的數十億元投資取決於未來幾季的表現。如果電動車的產量繼續超過需求，汽車製造商將不得不在大幅削減價格和獲利率，或放慢裝配線之間做出選擇。

根據AutoForecast Solutions數據，到2026年預計將有90多款新電動車車型進入市場。分析師表示，許多業者的銷量難以達到獲利門檻。

Cox Automotive數據顯示，按照目前的銷售速度，通用汽車、福特汽車、現代和豐田汽車等傳統汽車製造商的經銷商門市中未售出電動車超過90天的銷量。

Cox數據顯示，經銷商的電動車庫存超過9.2萬輛，是一年前的3倍多。總體而言，新車庫存較上年同期增加74%。

其中不同車型的庫存供應差距很大。截至6月30日，通用汽車的凱迪拉克Lyriqs庫存可供應50天，低於當前銷售速度52天的產業平均供應水平。

通用汽車表示，其電動車的「庫存非常低，需求很高」。並表示，超過80%的Lyriqs和GMC悍馬電動車仍在運往經銷商的途中。

Cox表示，福特的F-150 Lightning庫存可供86天，野馬Mach-E電動SUV可供113天。

對此福特表示，Cox數據誇大了這兩款車型的庫存。福特美國銷售分析主管墨克爾(Erich Merkle)表示，福特預計Mach-E的庫存為83天供應量，其中一半以上在運往經銷商的途中。而包括運送中車輛在內，F-150 Lightning的庫存可維持58天。

Cox的數據顯示，福斯汽車經銷商的ID.4電動SUV庫存可供131天使用。

福斯汽車美國銷售部門發表聲明表示，「最近美國電動車銷量有所放緩」，供應鏈瓶頸已經緩解，產量一路上升。

電動車 SUV 特斯拉

上一則

想打造ChatGPT替代品 馬斯克宣布成立人工智慧公司xAI

下一則

疫情前後 物流人力需求反差大

延伸閱讀

出手排我就買？福特：全新野馬GT僅27%選手排

出手排我就買？福特：全新野馬GT僅27%選手排
特斯拉漸成北美標準 「充電之戰」已勝一籌

特斯拉漸成北美標準 「充電之戰」已勝一籌
屋崙2警察委員被指違規 社區人士抗議促辭職

屋崙2警察委員被指違規 社區人士抗議促辭職
福特CEO：美電動車生產落後中國 布塔朱吉：全力發展車用電池 迎擊中國

福特CEO：美電動車生產落後中國 布塔朱吉：全力發展車用電池 迎擊中國

熱門新聞

高盛集團預估，印度的經濟實力到2075年不只將超越日本與德國，甚至將取代美國，成為全球第二大經濟體。（路透）

美國將落到全球第3大經濟體？高盛稱「這時候」見分曉

2023-07-10 07:41
股市觀察家提醒投資人，在估值已屬牽強且利率持續走高的情況下，美股可能面臨走勢坎坷的下半年，宜慎防1987下半年崩盤慘況重演。圖／美聯社

美股下半年走勢恐像1987？巴隆：慎防黑色星期一重現

2023-07-08 12:46
總部在新加坡的中資電子商務平台Shein，迅速崛起，風靡美國，計畫挑戰電子商務巨頭亞馬遜。(路透)

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

2023-07-10 00:07
兩大富豪查克柏格（左）與馬斯克（右）的「鐵籠格鬥」尚未登場，但一場虛擬格鬥已在推特與Threads之間展開。（美聯社）

馬斯克vs.查克柏格虛擬格鬥開打 Threads氣勢逼人贏首回合

2023-07-07 07:31
美國長短期公債殖利率倒掛已逾1年。（路透）

美債殖利率倒掛逾1年...仍未見經濟衰退跡象？專家分析關鍵在這

2023-07-08 19:14
長期看好美股的Fundstrat全球顧問公司研究主管湯姆李說，AI進步和Fed成功遏制通膨，將帶領美股下半年創造新的牛市。 （路透）

料中美股上半年大漲 這位華爾街大多頭怎麼看下半年？

2023-07-09 18:01

超人氣

更多 >
台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了
約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元

約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元
台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了
專家傳授五招 助你機上睡好覺

專家傳授五招 助你機上睡好覺
世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群