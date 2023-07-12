NFIB：6月小企業信心 7個月新高

美國6月NFIB小企業信心指數創7個月新高。（美聯社）

由於對經濟前景的悲觀情緒大幅消退和銷售預期改善，美國小企業信心在6月攀升至7個月高點，但勞動市場依然緊張，繼續引發對通膨的擔憂。

全國獨立企業聯合會(NFIB)表示，6月小企業樂觀指數上升1.6點至91，為2022年8月以來最大單月漲幅。

隨著NFIB總體商業狀況展望指數攀升10點至-40，小企業對近期經濟前景的看法為2022年2月以來最不悲觀的。自2020年12月川總統連任失敗以來，美國小企業對商業景氣的看法一直都是淨負值。

銷售預期也有所改善。與5月相比，預計未來3個月銷售疲軟的企業主百分比有所下降，從而將整體銷售前景提升至4個月以來最高水平。

雖然對物價壓力的擔憂較一年前有所緩解，但通貨膨脹 仍然與尋找優質勞工同為企業主最重要的問題。6月有24%的小企業主將通膨視為最頭痛的問題，低於5月的25%，也比去年7月的峰值低13個百分點；當時數字是1979年第4季以來最高讀數。

總體而言，經季節性調整後，29%的業主調升平均價格，這是自2021年3月以來最低讀數，比5月下降3個百分點，仍受高通 膨率影響。

雖然經濟前景有所改善，但6月該指數連續18個月低於49年平均水平98。在就業 市場放緩但仍然緊俏情況下，小企業繼續在勞動成本和質量方面苦苦掙扎。

NFIB調查顯示，42%業主表示職位空缺難以填補，比5月下降2個百分點，但仍處歷史高位。有15%的人計畫未來3個月創造新的就業機會，比5月下降4個百分點。大多數擔心通貨膨脹的小企業主將勞動力供應視為最擔心的問題。

NFIB首席經濟學家鄧克爾伯格(Bill Dunkelberg)表示，「通貨膨脹和勞力短缺仍然是小企業面臨的巨大挑戰。」業主仍因高通膨水平提高售價，試圖轉嫁更高的庫存、勞動力和能源成本。