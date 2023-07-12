房貸利率 重回3%機會渺茫

低於3%的房貸利率是異常狀況。（美聯社）

對購屋族來說，如果想等房貸利率 重回低點，還是死了這條心吧。

全國房地產經紀人協會(NAR)首席經濟學家雲恩(Lawrence Yun)表示，30年期固定房貸利率3%的時代已經結束，而且短期內不太可能回歸，至少未來十幾年不可能，「人們永遠無法真正預測未來，但我認為房貸利率在我有生之年不會回到3%的範圍。」

這是因為30年期固定房貸平均利率在3%以下是疫情 時期的異常現象，只出現在2020年7月至2022年11月之間。

新冠疫情帶來2008年金融危機之後從未有過的經濟不確定性。由於擔心長期衰退，Fed比照2008年的做法，向經濟注入資金以刺激成長，並將利率削減至接近0%，制訂緊急貸款 計劃並購買政府債券和抵押貸款支持證券(MBS)，這就是所謂的量化寬鬆。

由於房貸利率與Fed基準利率密切相關，通過量化寬鬆進一步壓低，房貸利率在2021年1月跌至2.67%的谷底。

然而，與2008年不同的是，經濟復甦很快，通膨上升更快。到2021年春季，通膨年增率加速超過Fed 2%的指標，迫使Fed再次開始升息。隨之而來的是房貸利率也隨之上升。

由於通貨膨脹和當前的聯邦支出赤字，雲恩認為，即使發生另一次金融市場恐慌或疫情，Fed也不太可能再次將利率降至接近0%。

其他經濟學家也表示，購屋族不應指望房貸利率會重回歷史最低水平。

PNC Financial資深經濟學家歐墨頓比(Abbey Omodunbi)表示，「Fed不太可能像2020年那樣採取同樣廣泛和積極的應對措施，因為2020年房貸利率極低是由與疫情相關的非常獨特的情況造成的。」

Douglas Elliman副總裁赫爾曼(Dottie Herman)表示：「我在這一行30多年，從未見過如此低的房貸利率。」「短期內不太可能看到如此低的利率。」