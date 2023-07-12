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螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

金山華人留學生機場加油 10秒不到被搶

財經簡訊

財經新聞組／整理

應材更新設備 提高晶片產能

應用材料公司十多年來首度對其部分核心半導體製造設備進行重大更新，以能在使用更少能源的情況下生產更多晶片。這個名為Vistara的全新系統是晶片廠內的一個中心樞紐，它將矽晶圓送入密封真空室，讓金屬和其他材料可以在幾粒原子的精度內沉積或蝕刻。

必治妥施貴寶膀胱癌藥有效

必治妥施貴寶公司(Bristol Myers Squibb Co)表示，其重點癌症免疫療法Opdivo與化療相結合，在一項末期試驗中延長了膀胱癌患者的生存期並讓患者沒有病識感。該公司表示，在與標準護理治療進行評估的研究中，Opdivo與化療相結合，然後單獨使用該藥物，可以實現雙重主要目標。

亞馬遜法律挑戰歐盟數位法

亞馬遜對被列入受歐盟嚴格網路內容規則約束的企業集團發起法律挑戰；科技專家表示這可能會促使其他科技巨頭跟進。亞馬遜在歐洲第二高等法院盧森堡法院提出的挑戰，是大型科技公司首見。歐盟去年通過數位服務法案(DSA)，19個線上平台和搜索引擎被列為超大型線上平台(VLOP)。

Tritium獲夏威夷充電器訂單

Tritium DCFC表示已贏得夏威夷訂單，生產高速電動車充電器。這是第一筆獲得聯邦計畫補助的資金。聯邦計畫宗旨在全美廣設充電基礎建設並促進電動車普及。該公司表示，根據第一輪融資，夏威夷於9月獲得260萬元資金，將採購32座150千瓦的Tritium充電器和16個電源裝置。

因應高價 GM推2款平價車

通用汽車推出雪佛蘭和別克的兩款新跨界車，作為解決停產廉價轎車留下的平價車款空間。負擔能力日益成為市場關注問題。Cox Automotive指出，今年新車平均價格已飆升至4萬8600元，比2年前上漲約5200元，比5年前上漲1.17萬元；已將大約10%的新車買家趕出市場。

利率創新高 卡債居負擔首位

西北互助銀行對2740名成年人的調查顯示，35%美國人表示個人債務水平處於或接近歷史最高水平；其中最大來源是信用卡債務，占受訪者的28%。根據TransUnion的數據，每人平均卡債為5733元。信用卡循環利率目前平均為20.55%，為Bankrate自1985年有紀錄以來最高。

亞馬遜 晶片 歐盟

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