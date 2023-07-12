看漲美股押注 10年最低水平

由於擔心美股 動能熄火，對沖基金將對美股上漲的押注削減至至少10年來的最低水平，並大力加碼歐股 。

英國《金融時報》引述高盛大宗經紀數據顯示，對沖基金對美股的投資 權重降至2013年有記錄以來的最低水平，而對歐股的押注則升至歷史最高水平。

澳大利亞投資公司Antipodes Partners投資總監沙瓦斯(Alison Savas )認為，輝達、蘋果和亞馬遜等科技巨頭推動美股上漲，使得部分公司的估值相對於其獲利潛力而言被高估了。

她指出，「很難證明許多美國科技業者的本益比是合理的」，「我們同意輝達是一家了不起的企業，但作為價值投資客，我們無法認同它的股價。」

在人工智慧(AI)浪潮下，那斯達克綜合指數上半年創下40年來最佳表現，今年以來上漲約31%；史坦普500指數則上漲約15%。然而，隨著Fed進一步升息以對抗通膨，部分基金經理人認為市場的窄幅上漲可能很快就會發生逆轉。

高盛分析師Vincent Lin在最近給客戶的報告中寫道：「對沖基金開始針對美股的下行風險進行佈局。」

Man FRM投資研究主管羅森史塔克(Samantha Rosenstock)表示，市場上大部分漲幅都是由少數高估值股票推動的，那些希望藉由挑選個別贏家和輸家來獲利的基金，會發現市場上的機會其實很少，「看漲和看跌的經理人都認為公司之間的估值差異並不大。但歐股估值較低，因此更具吸引力。」

不過，並不是所有分析師都對美股持悲觀態度。

美國一家大型銀行高級服務部門的高管警告，不要押注歐股會跑贏大盤；他指出，即使利率不斷上升，但美國經濟至今證明具有韌性，「大多數人預計經濟會出現衰退，認為美國估值超出現實。」「但過去一兩個月美股又再上漲了約10%。」