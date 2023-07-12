等待通膨數據 道指飆317點

美股收漲，在前一天結束連續3個交易日下跌後，交易員等待本周發布的關鍵通膨數據。

道瓊 工業平均指數上漲317.02點或0.93%收3萬4261.42點。史坦普500指數上漲29.73點或0.67%收4439.26點。以科技股為主的那斯達克 綜合指數上漲75.22點或0.55%至1萬3760.7點。

Salesforce宣布將於8月全線提價，股價上漲3.93%。聯邦法官駁回聯邦貿易委員會(FTC)要求發布初步禁令阻止微軟收購該公司的請求後，動視暴雪上漲10.02%；這個決定意味著兩家公司更接近完成交易。

定12日發布的6月消費者物價指數(CPI)報告以及13日發布的6月生產者物價指數(PPI)報告將揭示通膨是否持續下降，並為未來利率走向奠定背景。《道瓊》調查的經濟學家預計CPI上個月同比上漲3.1%。

第2季財報季將於本周稍後拉開帷幕，摩根大通、富國銀行和花旗集團等「具系統重要性的金融機構」以及貝萊德、百事可樂和達美航空等個股將公布財報。道指成分股聯合健康集團將於14日發布財報。

WTI原油收漲2.5%至每桶74.83元，創5月1日75.66元以來最高水平；然而今年至今仍下跌6.7%。

布蘭特原油價 格上漲2.2%至79.4元，為4月28日以來最高水平。該商品2023年下跌7.6%。