我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

金山華人留學生機場加油 10秒不到被搶

等待通膨數據 道指飆317點

財經新聞組／綜合報導

美股收漲，在前一天結束連續3個交易日下跌後，交易員等待本周發布的關鍵通膨數據。

道瓊工業平均指數上漲317.02點或0.93%收3萬4261.42點。史坦普500指數上漲29.73點或0.67%收4439.26點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲75.22點或0.55%至1萬3760.7點。

Salesforce宣布將於8月全線提價，股價上漲3.93%。聯邦法官駁回聯邦貿易委員會(FTC)要求發布初步禁令阻止微軟收購該公司的請求後，動視暴雪上漲10.02%；這個決定意味著兩家公司更接近完成交易。

定12日發布的6月消費者物價指數(CPI)報告以及13日發布的6月生產者物價指數(PPI)報告將揭示通膨是否持續下降，並為未來利率走向奠定背景。《道瓊》調查的經濟學家預計CPI上個月同比上漲3.1%。

第2季財報季將於本周稍後拉開帷幕，摩根大通、富國銀行和花旗集團等「具系統重要性的金融機構」以及貝萊德、百事可樂和達美航空等個股將公布財報。道指成分股聯合健康集團將於14日發布財報。

WTI原油收漲2.5%至每桶74.83元，創5月1日75.66元以來最高水平；然而今年至今仍下跌6.7%。

布蘭特原油價格上漲2.2%至79.4元，為4月28日以來最高水平。該商品2023年下跌7.6%。

道瓊 油價 那斯達克

上一則

星主權基金報酬 七年最慘

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

美股早盤漲跌互見 市場等待通膨數據出爐

美股早盤漲跌互見 市場等待通膨數據出爐
財報季將起跑 華爾街不看好

財報季將起跑 華爾街不看好
道指收漲209點 擺脫連3日跌勢

道指收漲209點 擺脫連3日跌勢
美股早盤平盤波動 通膨數據發表前投資人謹慎觀望

美股早盤平盤波動 通膨數據發表前投資人謹慎觀望

熱門新聞

高盛集團預估，印度的經濟實力到2075年不只將超越日本與德國，甚至將取代美國，成為全球第二大經濟體。（路透）

美國將落到全球第3大經濟體？高盛稱「這時候」見分曉

2023-07-10 07:41
股市觀察家提醒投資人，在估值已屬牽強且利率持續走高的情況下，美股可能面臨走勢坎坷的下半年，宜慎防1987下半年崩盤慘況重演。圖／美聯社

美股下半年走勢恐像1987？巴隆：慎防黑色星期一重現

2023-07-08 12:46
黑石集團（Blackstone）共同創辦人兼執行長蘇世民（Steve Schwarzman）。（路透）

這些公司沒多大…CEO薪酬破1億美元 比蘋果庫克還多

2023-07-05 15:55
總部在新加坡的中資電子商務平台Shein，迅速崛起，風靡美國，計畫挑戰電子商務巨頭亞馬遜。(路透)

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

2023-07-10 00:07
兩大富豪查克柏格（左）與馬斯克（右）的「鐵籠格鬥」尚未登場，但一場虛擬格鬥已在推特與Threads之間展開。（美聯社）

馬斯克vs.查克柏格虛擬格鬥開打 Threads氣勢逼人贏首回合

2023-07-07 07:31
美國長短期公債殖利率倒掛已逾1年。（路透）

美債殖利率倒掛逾1年...仍未見經濟衰退跡象？專家分析關鍵在這

2023-07-08 19:14

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記