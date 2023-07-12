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微軟 啟動第二波裁員

編譯黃淑玲、洪啟原／綜合報導
微軟今年1月已宣布將裁員1萬人，11日又證實，還要再裁掉更多員工。（歐新社）
微軟今年1月已宣布將裁員1萬人，11日又證實，還要再裁掉更多員工。（歐新社）

科技巨擘微軟（Microsoft）今年1月已宣布將裁員1萬人，11日又證實，還要再裁掉更多員工，巴隆周刊（Barron's）指出，這代表裁員的威脅繼續籠罩科技行業。

今年截至目前為止，科技股今年的表現非常出色，但顯然科技公司的員工日子就沒那麼好過。CNBC網站報導，已有微軟銷售部門人員在社群平台上貼文，說自己失業。微軟發言人隨後證實，確有另一波最新裁員，但不願說明人數。微軟同日向總部所在的華盛頓州申報，資遣276名員工。

據最先報導此次裁員消息的科技新聞網站GeekWire，此次裁員主要集中在客戶服務、支援和銷售領域。

微軟股價今年來已大漲38%，相較之下，同期那斯達克綜合指數漲逾30%，標普500漲約15%。

微軟日前曾透露，客戶想方設法在雲端運算的開銷上省錢。執行長納德拉則是在1月發給員工的通告上，提到公司將改變硬體產品線、整合租賃業務。

亞馬遜、Google等大型科技公司，歷經新冠疫情期間需求大增而快速增員之後，今年也都削減人力。根據MarketWatch報導，今年來全球科技業已有21.6萬人丟掉飯碗，才上半年即已超過去年全年。

根據求職網站Layoffs.fyi的資料，科技業員工被裁人數1月中旬以來開始爆增七倍多，到目前為止，全球已有824家科技公司裁員。去年則有1,024家科技公司裁員，縮減人力154,336人。

另外，紐約時報同日也宣布裁撤運動部門，往後賽事、球員及聯盟動態將仰賴去年初以5.5億美元收購的「運動員」（The Athletic）網站報導。不過紐時強調，並不會有人因此而失業。

裁員 微軟 雲端

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