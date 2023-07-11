美元探兩個月低點 預期美升息近尾聲 英鎊創15個月高點

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美元指數周二（11日）觸及兩個月低點，因聯準會 官員表示緊縮周期接近尾聲，且市場預期周三公布的美國通膨數據放緩；日圓兌美元觸及近一個月以來的最強水準，英鎊觸及近15個月最高。

美元指數下滑0.3%至101.66，觸及兩個月最低，交易人士降低了對美國利率可能需要進一步上調的預期。

美元兌日圓一度觸及四周最低的140.17日圓，盤尾報140.335日圓，貶值0.7%。

美元兌瑞郎一度觸及兩年半以來最低，盤尾報0.8799瑞郎，貶值0.6%。

歐元兌美元一度觸及兩個月最高的1.1027美元，尾盤報1.1006美元。

多位聯準會員周一表示，可能需要進一步升息 以降低通膨，但當前的貨幣政策緊縮周期距離結束愈來愈近。

Forex.com和City Index的全球研究主管Matt Weller表示：「周五的非農就業報告顯示，美國勞動力市場出現潛在裂痕，這是疫情以來首次，暗示聯準會可能不得不在今年下半年只升息一次。」

不過Corpay首席市場策略師Karl Schamotta提醒說，「市場參與者應該記住，美國公布的通膨數據仍有可能帶來意外衝擊：如果核心通膨指標意外上揚，美國短債殖利率 可能會再次攀升，美元或將上演令人驚訝的反彈」。

英鎊匯率稍早觸及近15個月最高的1.2934美元，數據顯示英國薪資成長追平紀錄高點，這讓英國央行有壓力進一步緊縮政策以控制通膨。英鎊紐約盤尾上漲0.6%，報1.2930美元。

其他歐洲貨幣也表現強勁，挪威克朗觸及近三個月最高，瑞典克朗兌美元觸及兩周最高。

澳幣報0.6697美元，升值0.2%；紐元報0.6197美元，貶值0.3%。