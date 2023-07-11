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大摩看好輝達財報下半年續旺 花旗估AI市占至少九成

編譯簡國帆／綜合外電
大摩看好輝達財報受惠於AI支出熱潮的情況，將持續到今年下半年。（美聯社）
大摩看好輝達財報受惠於AI支出熱潮的情況，將持續到今年下半年。（美聯社）

摩根士丹利（大摩）看好輝達（Nvidia）財報受惠於人工智慧（AI）支出熱潮的情況，將持續到今年下半年。花旗也估算，輝達在AI晶片的市占率為「至少90%」。

大摩科技分析師團隊重申對輝達股票的加碼評等，「輝達仍是首選，反映近期龐大的上漲潛力－是唯一一家2023年度（財報）能因為AI而優於預期、且持續成長的公司」，自從輝達5月發布上季財報以來，「我們的產業聯絡人回報（輝達）每天都有來自迄今都未被視為大客戶的客戶新訂單」。

一名大摩發言人說，該公司給予輝達的目標價仍是500美元。輝達股價10日收跌0.8%至421.8美元。

大摩的分析師也更看好AI應用的需求環境，估算輝達55%的營收來自AI用途的繪圖晶片（GPU），遠高於對手超微（AMD）的低個位數百分比，輝達的「競爭地位優於（我們追蹤範圍的）任何其他公司」。

此外，花旗研究公司分析師丹納利指出，輝達的AI晶片市占率「至少90%」，超微排名第二，超微的AI地位「感覺就像」超微和英特爾十年前的伺服器市場競爭；當時英特爾也因為更強的表現和生態系，擁有90%的伺服器市占。

丹納利說，針對超微MI250和輝達A100晶片的第三方評估發現，超微的硬體運算速度只有輝達的80%左右，「我們預期輝達H100對超微的MI300，仍將有類似優勢，展望未來，我們也持續預料超微的AI表現和股價，仍將擁有高於超微的龐大優勢，因為運算速度和生態系都更強」。

他維持對超微的中立評等，目標價為120美元。超微股價10日收盤小漲0.4%至113.58美元。

輝達 AI 晶片

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