我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

繼懸賞百萬後調查家屬 港警帶走羅冠聰父母兄長問話

紐約皇后區秋園監獄 套網拆除建物 疑悄悄復工 華人痛批市府罔顧民意

那斯達克100指數將調整成員權重 科技大咖股價遇賣壓

編譯簡國帆／綜合外電
那斯達克100指數將調整成分企業的權重。（路透）
那斯達克100指數將調整成分企業的權重。（路透）

由於蘋果、微軟等科技巨擘的市值膨脹，那斯達克100指數將調整成分企業的權重，可能牽動資金流向，從而對科技「七大咖」（Big Seven）股價造成壓力。蘋果股價10日應聲下挫1.1%，市值又跌破3兆美元。

大型科技股今年大漲，已成為那斯達克100指數的問題，因此那斯達克交易所宣布將「特別重新平衡」那斯達克100指數的成分企業權重，處理該指數過度集中的問題。這項措施根據截至3日的在外流通股票進行調整，14日宣布調整後的新權重，24日開盤時生效。

那斯達克100指數追蹤那斯達克交易所前百大非金融企業，今年來已大漲37%，主要受惠於大型科技股的凌厲漲勢。截至7日，該指數權重最高的股票包括微軟（12.9%）、蘋果（12.5%）、Google母公司字母（7.4%）、輝達（7.0%）、亞馬遜（6.9%）、特斯拉（4.5%）以及臉書母公司Meta（4.3%）。

那斯達克交易所曾兩度特別重新平衡，分別是在1998年12月和2011年5月。根據那斯達克交易所的規定，若任何權重超過那斯達克100指數4.5%的個股，總市值占該指數超過48%，就會重新平衡該指數。目前那斯達克100指數前七大企業已相當於該指數的55%，看來這七家企業的總權重可能會被調降，也可能大幅調整這七家企業的權重分布。

這個調整將牽動資金流動。根據那斯達克交易所的數據，截至2021年底有3,000億美元的的指數型基金（ETF）追蹤那斯達克100指數，目前的總額無疑已更高，因為Invesco QQQ ETF就擁有超過2,000億美元資產，在調整後將迫使追蹤該指數的投資基金調整投資組合，出售權重遭調降的公司股票，買進權重獲調升的企業股票。

在個股可能的權重調整部分，根據方法論，那斯達克100指數五家市值最高成分企業的總權重設定在38.5%，而蘋果、微軟、字母、亞馬遜及輝達目前的總權重為46.7%，看來這些企業的權重可能被大幅調降。同時，市值前五大企業之外的公司，權重都不得超過4.4%，暗示特斯拉的權重可能會被略為調降。

蘋果股價10日收跌1.1%至188.61美元，市值降至2.967兆美元，字母和亞馬遜都跌逾2%，微軟和特斯拉的跌幅都超過1%。Meta股價則漲1.2%，受到Threads服務註冊用戶突破1億人的題材提振。

不過，專家指出，這些調整的影響可能相對不大，因為那斯達克100指數只是調整成分企業權重，而非新增或剔除成分企業，而且遠更多的資金追蹤標普500指數，因此衝擊小於標普500指數的權重調整。

那斯達克 股票 微軟

上一則

好事已近？彭博：緯創印度廠最快下月賣給塔塔集團

下一則

大摩看好輝達財報下半年續旺 花旗估AI市占至少九成

延伸閱讀

道指收漲209點 擺脫連3日跌勢

道指收漲209點 擺脫連3日跌勢
要多花時間設計…德州充電樁廠商反對統一採用特斯拉NACS充電

要多花時間設計…德州充電樁廠商反對統一採用特斯拉NACS充電
推特流量下滑 Threads用戶突破1億「比ChatGPT還快」

推特流量下滑 Threads用戶突破1億「比ChatGPT還快」
賓士也加入了 2024年起北美可用特斯拉NACS充電規格

賓士也加入了 2024年起北美可用特斯拉NACS充電規格

熱門新聞

高盛集團預估，印度的經濟實力到2075年不只將超越日本與德國，甚至將取代美國，成為全球第二大經濟體。（路透）

美國將落到全球第3大經濟體？高盛稱「這時候」見分曉

2023-07-10 07:41
股市觀察家提醒投資人，在估值已屬牽強且利率持續走高的情況下，美股可能面臨走勢坎坷的下半年，宜慎防1987下半年崩盤慘況重演。圖／美聯社

美股下半年走勢恐像1987？巴隆：慎防黑色星期一重現

2023-07-08 12:46
黑石集團（Blackstone）共同創辦人兼執行長蘇世民（Steve Schwarzman）。（路透）

這些公司沒多大…CEO薪酬破1億美元 比蘋果庫克還多

2023-07-05 15:55
總部在新加坡的中資電子商務平台Shein，迅速崛起，風靡美國，計畫挑戰電子商務巨頭亞馬遜。(路透)

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

2023-07-10 00:07
兩大富豪查克柏格（左）與馬斯克（右）的「鐵籠格鬥」尚未登場，但一場虛擬格鬥已在推特與Threads之間展開。（美聯社）

馬斯克vs.查克柏格虛擬格鬥開打 Threads氣勢逼人贏首回合

2023-07-07 07:31
美國長短期公債殖利率倒掛已逾1年。（路透）

美債殖利率倒掛逾1年...仍未見經濟衰退跡象？專家分析關鍵在這

2023-07-08 19:14

超人氣

更多 >
糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心

糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心
FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手
不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配
心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣

心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣
當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤

當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤