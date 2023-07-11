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財報季將起跑 華爾街不看好

財經新聞組／綜合報導

本周美股面臨新一輪考驗，第2季財報季拉開帷幕，企業獲利不太樂觀，上半年的強勁漲勢恐難延續。

華爾街分析師們預計史坦普500成分股將連續第3季出現獲利下滑。根據FactSet數據，第2季獲利預計將同比下降7.2%，爲2020年第2季以來最大降幅。

財報季14日開跑，摩根大通、富國銀行、花旗、貝萊德等華爾街金融巨頭將發布最新一季財報；百事可樂同日也將發布財報。

德意志銀行策略師認為，過去10年財報季通常有利股票。但根據MLIV Pulse的調查，在346名受訪者中有55%表示，即將到來的財報季將威脅股市。受訪者認為，人工智慧(AI)對科技業獲利的推力被過度誇大，金融緊縮則損害了企業獲利。

42%受訪者表示，財報季最大的負面影響將是財務狀況進一步收緊。目前經濟軟着陸的樂觀情緒正在消散。上周的非農報告顯示，工資增速繼續高於預期，Fed在7月升息的可能性仍然很高，對市場情緒造成壓力。

不過，分析師對下半年獲利相對樂觀。根據FactSet數據，分析師預計史指成分股第3季獲利將成長約0.3%，第4季將成長約8%。

投資人面臨的一個核心問題是：企業將高漲成本轉嫁給客戶來維持獲利，這種情形能持續多久，畢竟客戶已經忍受一季又一季的價格上漲。分析師預測史指成份股第2季營收同比下滑0.3%，將是2020年第3季以來首次下滑。

總體而言，與令人驚訝的第1季業績相比，本季財報情況看起來更加暗淡。摩根大通策略師馬鐵卡(Mislav Matejka)說，獲利率將面臨壓力，當通膨降溫和成長趨緩時，企業將失去繼續漲價的能力。

如果獲利繼續下降，這可能會使股票估值相對於公司獲利來說顯得更加昂貴。史指未來12個月的本益比約爲19倍，高於年初的17倍，也高於5年均值18.6。（財經新聞組）

華爾街 摩根大通 股票

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