道指收漲209點 擺脫連3日跌勢

道瓊工業平均指數收漲，華爾街 試圖從上周的跌勢中恢復過來。投資 人也在為本周公布的一系列通膨數據，以及第2季財報季的開始做好準備。

道指上漲209.52點或0.62%收3萬3944.4點。史坦普500指數上漲10.58點或0.24%收4409.53點。那斯達克綜合指數上漲24.76點或0.18%至1萬3685.48點。

消費者物價指數(CPI)報告將於12日發布，隨後13日將發布衡量批發物價壓力指標生產者物價指數(PPI)。

史指上周下跌1.16%，那指和道指分別下跌0.92%和1.96%。雖然6月非農就業人數成長低於預期，但略強於預期的工資成長引發人們對Fed可能進一步升息的擔憂。

投資人本周還將面臨大量財報。金融巨頭貝萊德、摩根大通、富國銀行和花旗集團都將公布第2季財報，拉開財報季序幕。

Jefferies調升電動車巨頭特斯拉 (Tesla)的目標價，分析師霍喬伊思(Philippe Houchois)的預測相當於較7日收盤價274.43元下跌約3%。特斯拉下跌1.76%。

工業股領漲史指。工業特選產業SPDR基金上漲1.42%。Paycom Software、Quanta Services和Stanley Black & Decker都上漲超過3%。

醫療保健產業漲幅居次，醫療保健特選產業SPDR基金上漲0.79%。