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專家：對抗通膨序曲已結束

財經新聞組／綜合報導
經濟學家認為對抗通膨的初始階段暫告結束。（路透）
經濟學家認為對抗通膨的初始階段暫告結束。（路透）

法國興業銀行首席經濟學家阿格伯布洛亞(Kokou Agbo-Bloua)表示，各國央行對抗通膨的鬥爭正處於「序曲結束」階段，因為多種因素導致核心物價持續居高不下。

市場熱切等待本周發布的關鍵通膨數據，核心消費者物價指數(CPI)至今仍持續處於高點，但總體CPI逐漸接近Fed的2%目標。

勞動市場持續緊俏和經濟明顯的韌性，代表市場預計Fed在本月底的會議上升息至5.25-5.5%的可能性超過90%。

在評估全球央行抑制通膨努力的現狀時，阿格伯布洛亞引用英國前首相丘吉爾在1942年演講中的言論：「現在這還不是結束，甚至還沒開始結束；但這也許是序曲的結束。」

他說，「可以說，頭號『原罪』是政府花費大量資金來維持為拯救人類生命而陷入冬眠的經濟，這大約占GDP的10-15%。」「其次，很明顯就是烏克蘭發生戰爭，供應鏈中斷，隨後也出現了超額儲蓄的大量累積。再加上『貪婪的通貨膨脹』，企業將價格提高到超出合理限度，這就是為什麼過去10年它們的獲利率達到創紀錄水平。」

阿格伯布洛亞認為，企業已經對利率產生了「天然免疫力」，因為它們能以其資產負債表再融資，並將更高的投入價格轉嫁給消費者，而消費者只能面對商品和服務的價格上漲。

他說，「最後但並非最不重要的一點是：勞動市場非常緊俏，勞動生產率成長偏低，推高了單位勞動力成本，導致工資價格出現負向螺旋。」「央行需要引發經濟衰退，迫使失業率上升，並造成足夠的需求破壞，但目前還沒有做到這一點。」

他表示，貨幣政策緊縮的影響往往落後實體經濟約3到5季。但他強調，疫情期間累積的超額儲蓄為消費者和家庭創造了額外的緩衝，同時企業也能夠修復資產負債表。這有助於保持勞動市場的韌性，這可能會延長這個落後時間。

因此，阿格伯布洛亞表示，各國央行、尤其是Fed，將需要繼續升息，直到引發經濟衰退。

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